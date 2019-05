Nový šéf NAKA odhaľuje zákulisie vyšetrovania: Kočner je posledným objednávateľom vraždy

Odhaľuje zákulisie vyšetrovania. Len pred týždňom sa novým šéfom NAKA stal Branislav Zurian (41).

Dlhoročný vyšetrovateľ nastúpil po Petrovi Hraškovi, ktorý musel odísť pod novým policajným šéfom. Zurian hovorí, že Marián Kočner, ktorý je obvinený z vraždy novinára a jeho snúbenice, je posledným objednávateľom, no nie jediným.

Zurian v rozhovore pre Denník N opisuje, že dôkazy voči Kočnerovi, ktoré zaobstarala polícia, sú dostatočne silné. Na otázku, či verí tomu, že Kočner je posledným z objednávateľov vraždy, odpovedá jasne. „Ak je posledný, tak nad ním nikto nie je, ale vedľa neho ešte môžu byť, a teda nemusí byť jediný. Myslím si, že bol posledný,“ tvrdí Zurian s tým, že ide o jeho názor a všetko sa ešte preveruje.

Zároveň vysvetľuje, ako mohlo dôjsť k tomu, že Norbert Bödör, ktorého meno sa spája v súvislosti so záujmami v polícii, mohol vedieť, že sa muži zákona chcú dostať na výsluch, a tak sa prihlásil sám. „Mali sme potom ostré stretnutie s celým tímom v Nitre, kde som si myslel, že to vybavím za pol hodiny, ale trvalo to asi štyri hodiny. Povedali sme si niektoré veci a bolo to vzájomné. Veľa vecí mi aj vysvetlili. Nastavili sme kontrolný mechanizmus, ktorý je teraz, a zdá sa mi, že sme to zastavili,“ dodal Zurian. Z tímu následne odišli viacerí ľudia.