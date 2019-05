Moderátor Peter Pinďo Lengyel po strate synčeka († 4): Prečo som Peťka ešte nepochoval...

Prehovoril so smútkom v hlase! Od smrti syna Petra Pinďa Lengyela (42) Peťka Alexandra († 4) uplynuli viac ako dva mesiace. Známy moderátor doposiaľ stratu svojho jediného dieťaťa, ktoré trpelo nevyliečiteľnou chorobou, prežíval v úzkom rodinnom kruhu.

Najnovšie sa Pinďo rozhodol prehovoriť o náročnom životnom období, ktoré má za sebou. Okrem toho, že priznal rozpad vzťahu s manželkou Barborou (32), prezradil, že zosnulého synčeka má stále doma v urne.

Ani jeden rodič si nedokáže predstaviť stratu milovaného dieťaťa. Lenže takéto tragické udalosti sa stávajú, že otec či matka prežijú svoje vlastné dieťa. Tento rok vo februári prišiel o svojho jediného syna moderátor Pinďo. Peťko Alexander skončil po komplikovanom pôrode s vážnymi zdravotnými problémami.

„Myslím si, že každý človek, väčšina ľudí sa túži stať rodičom. A zanechať tu nejakú stopu a nejaký gén. Vždy som sníval o tom, že budem otcom, dobrým otcom, koniec-koncov to čas ukáže, to ja nemôžem súdiť, ale proste sa ten hore, osud alebo matka príroda, podľa toho, či veríš v Boha, alebo Darwina, zahrali. Síce sa mi narodil krásny syn po dokonalom tehotenstve, ale bolo to naozaj veľmi turbulentné obdobie piatich rokov, kde sa to proste nenaplnilo tak, ako malo,“ povedal Pinďo v reportáži markizáckych Televíznych novín.

Rozpráva sa s ním

Pinďo spolu s Barborou usporiadali synčekovi poslednú rozlúčku v krematóriu v Banskej Bystrici. Ako sám priznal, synčeka Peťka Alexandra stále ešte nepochovali. „Posledná rozlúčka s mojím synom bola úžasná, nádherná, plná emócií. Opustiť ho definitívne a pustiť ho niekde na druhú stranu, to nás čaká o chvíľu. Ja mám malého stále doma v Banskej Štiavnici v urne a každý večer, keď som s ním, tak sa s ním rozprávam. Vždy ráno ho pozdravím, porozprávame sa, viem, že je tu niekde na takom prechode, medzi týmto a tým druhým životom,“ priznal moderátor, pre ktorého je celá nešťastná udalosť veľmi čerstvá.

Napriek tomu, že sa obaja rodičia s láskou a veľkou obetavosťou starali o ťažko chorého syna, ich vzťah mal prechádzať veľkými problémami, čo Pinďo po čase dokonca aj priznal. „Rozpadlo sa mi aj manželstvo vo svojej podstate, ale nikto, kto si týmto neprešiel, aké je to náročné - dlhé roky bojovať, bojovať, bojovať, byť jeden druhému oporou, si to nevie predstaviť,“ uviedol Pinďo, ktorý však necíti žiaden hnev a verí, že v budúcnosti ho čaká väčšie šťastie.