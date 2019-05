Zaľúbenci spolu schudli až 120 kíl: Taký efekt na ich sexuálny život ani nečakali

Samantha Gilmore z amerického St. Louis mala náročné detstvo, nikdy necvičila a jedla nezdravú stravu.

Skončilo to tak, že v istom momente vážila 100 kilogramov. ,,S mojou rodinou to bolo ťažké. Drogovo závislí rodičia ma mali veľmi mladí a nikdy im to spolu dlho nevydržalo. Vlastne som sa musela vychovať sama,“ cituje vysokoškoláčku The Sun. Už ako 17-ročná sa nasťahovala s priateľom Rickom Stahlom Jr., ktorého síce rodičia vždy podporovali a dokonca hrával futbal, no tiež začal naberať na hmotnosti. ,,Keď sme spolu začali žiť, Rick sa začal prejedať a v najhoršom vážil 190 kíl,“ šokuje mladá žena.

,,Hovoril si, že zdravý životný štýl nie je pre každého a učil sa zmieriť s tým, že je proste ,tlstý chlapík´.“ Lenže jedného dňa zaľúbenci narazili na svoju nelichotivú fotku a uvedomili si, akí obrovskí sú. V roku 2017 sa Rick rozhodol pre zmenu, dal sa na ketodiétu a začal cvičiť šesťkrát týždenne. Schudol polovicu svojej váhy a v októbri 2018 požiadal Samanthu o ruku. Tá, inšpirovaná snúbencom, začala chudnúť tiež a za pol roka sa jej podarilo zmeniť svoj výzor tak, že si kupuje o polovicu menšie oblečenie.

Strata hmotnosti je podľa Samanthy oslobodujúca a ich sexuálny život je ako ,,znovuzrodený“.pochvaľuje si mladá žena.povedala svoj návod Samantha.