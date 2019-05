Fanúšička Dallasu vyvolala poriadny rozruch: V takomto sexi outfite na hokej

Na semifinále zámorskej NHL vyrazila naľahko. Jedna z fanúšičiek Dallasu Stars si sadla hneď za striedačku domáceho tímu a kamerám tak nemohla ujsť.

Na zápas so St. Louis sa totiž vybrala v sexi vyzývavom outfite, ktorý odhalil jej bujný dekolt. A jej fotografie zo zápasu NHL sa okamžite začali šíriť internetom a netrvalo dlho a jej identita bola odhalená. Natalie Gauvreau má na svojom profile na sociálnej sieti štyri milióny fanúšikov a to najmä vďaka svojim poriadne šteklivým fotografiám. No a zdá sa, že jej prítomnosť viac prospela St. Louis, ktorý postúpil do konferenčného finále.