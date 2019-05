Neuveriteľné! Zranený španielsky tenista nemohol poriadne podávať a aj tak vyhral

Neuveriteľné! Zaujímavú situáciu prinieslo druhé kolo challengeru v portugalskom meste Braga.

Španielsky antukár Carlos Taberner (21) takmer celý zápas podával spodom - pravdepodobne kvôli problému s ramenom - a aj s týmto hendikepom dokázal vyhrať.

Paradoxne proti vyššie rebríčkovo postavenému súperovi a štvrtému nasadenému Arthurovi De Greefovi z Belgicka. Dvadsaťjedenročný španielsky antukár to najviac dotiahol do tretej svetovej stovky a žiadne veľké skalpy zatiaľ vo svojej kariére nezaznamenal. Väčšinou obchádza challengerové turnaje a práve na oranžovom povrchu sa mu darí najviac. Ten najväčší triumf si pripísal vo svojom zatiaľ poslednom zápase na Challengeru v Brage. Nie snáď preto, že by zdolal nejakú hviezdu, ale preto, akým spôsobom sa mu to podarilo.

Prakticky celý zápas (okrem úvodných dvoch servírovacích gemov) totiž podával spodkom. Že sa tak nedá na profesionálnej úrovni zvíťaziť? Dá. A to dokonca nad rebríčkovo lepšie postaveným hráčom.