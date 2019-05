Žena naletela na lacnú procedúru: Bielenie zubov sa skončilo katastrofou

Matka dvoch detí Clare Clark (42), ktorá pracuje na anglickej univerzite, si často dávala bieliť zuby. Po jej poslednej "výhodnej skúsenosti však s touto procedúrou plánuje prestať.

"V minulosti som za bielenie zubov dala aj 600 libier," začala s rozprávaním svojho príbehu. Takéto drahé procedúry však zapríčinili, že nie vždy mohla dopriať svojim deťom výlety alebo návštevu kina. "Potom som videla na Facebooku reklamu, ktorá bola o firme, čo robí bielenie zubov za 60 libier." Podľa webu Foxnews navyše firma ponúkala domáce bielenie. Bolo teda rozhodnuté. "Prišla sem pani a dala mi do úst chránič, potom gél a nakoniec pustila to svetlo." Až do tohto momentu všetko prebiehalo, ako malo.

Potom však prišli komplikácie. "Vrchná pera mi začala padať z krytu a nakoniec som si ju musela držať." Keď sa procedúra skončila, cítila, že ju pery trošku bolia. "Použila som preto minerálny gél a myslela som si, že keď sa ráno zobudím, všetko bude v poriadku." Nebolo. Jej pera v noci navrela a vyzerala ako balón. "Bolelo to. Keď som sa prvýkrát videla v odraze okna, skoro som odpadla." Vyzerala totiž, akoby ju niekto udrel päsťou priamo do tváre.

"Okamžite som písala firme, ktorá to urobila. Boli prekvapení, vraj je to alergia. Pár dní nato sa tu dokonca zastavil ich zástupca, ktorý sa bol ubezpečiť, či som v poriadku." V práci sa podľa vlastných slov hanbila a bála sa, že si ľudia budú myslieť, že má v pere botox. "Je nebezpečné, dať si takúto procedúru robiť niekým, kto sa nevyzná v oblasti zubárstva." Dodala, že aj keď sa vyliečila, snaží sa ľuďom svojím príbehom vysvetliť, že najvýhodnejšia ponuka nie je vždy tá najlepšia.