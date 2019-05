Za operáciu zdravého kolena v Nitre „padali“ hlavy: O miesto prišiel okrem primára a operatéra aj prednosta!

Dohra, aká nemá v zdravotníctve obdobu! Ešte v marci operovali bývalému futbalistovi Františkovi Rapanovi (76) vo Fakultnej nemocnici v Nitre koleno.

Lekári sa však pomýlili a zoperovali mu iné koleno, ako mali. Rozhorčený pacient podal sťažnosť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ale nemocnica trvala na tom, že ani to zdravé koleno vlastne úplne zdravé nebolo. V utorok však už za tento zbabraný zákrok „padali" hlavy.

V utorok za operáciu zdravého kolena v meste pod Zoborom „padali“ hlavy. Výpoveď dostal nielen hlavný operujúci lekár, ale aj prednosta a primár úrazovej chirurgie. „Na základe šetrenia nezávislej komisie bude do konca mája vypísané výberové konanie na miesto prednostu úrazovej chirurgie a ortopédie, takisto i na miesto primára. Tiež bol ukončený pomer s hlavným operujúcim lekárom a ostatný zdravotnícky personál, ktorý sa na operácii podieľal, dostane finančné a disciplinárne postihy,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Tatiana Timková. Paradoxom je, že bývalého vrcholového športovca, futbalistu Františka Rapanta (76), operoval lekár reprezentačného hokejového tímu HK Nitra.

Karolov prípad prešetria

Momentálne je zriadená aj ďalšia komisia, ktorá prešetruje operáciu Karola Cigáňa (68) z Klásova. Toho operovali len 10 dní pred Františkom, a hoci mu vymenili kĺb na správnej nohe, dali mu do ľavého kolena vložku patriacu do pravého. Ešte v ten deň popoludní ho museli reoperovať a chybu napraviť. „Operovali ma ráno a hneď popoludní druhý raz, lebo mi dali do ľavého kolena vložku, ktorá mala ísť do pravého. Za jeden deň som musel podstúpiť až dve operácie, doteraz mám s tou nohou problémy,“ krútil hlavou Karol.

„V tomto prípade bola tiež zriadená komisia na prešetrenie a na základe jej výsledkov budú tiež bezodkladne vykonané opatrenia," dodala Timková. Na nemocnicu si plánuje posvietiť budúci týždeň aj ministerstvo zdravotníctva. „Ak sa potvrdí pochybenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, je to neprijateľné a nemocnica by mala v takomto prípade vyvodiť zodpovednosť a prijať potrebné opatrenia. Františkovi operovali zdravé koleno.

Prípad pozorne sledujeme a pýtame sa na konkrétne kroky,“ povedala Zuzana Eliášová, hovorkyňa rezortu zdravotníctva. Stretnutie v nemocnici sa má podľa jej slov uskutočniť budúci týždeň. Ministerka Andrea Kalavská sa pacientovi verejne dokonca ospravedlnila a s nemocnicou bude rokovať aj o jeho odškodnení.