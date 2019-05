Úprimný Ramsay po zápase s Nórskom: Na hre Slovákov videl viacero chýb

Slovenskí hokejisti sa naladili na domáci šampionát víťazstvom. V utorok zdolali pred michalovskou kulisou výber Nórska 3:2 po predĺžení.

O víťazný gól sa v utorok v Michalovciach v 61. minúte postaral Richard Pánik. Po zápase nasledovali ešte doplnkové samostatné nájazdy, v ktorých zo Slovákov skórovali Pánik a Marinčin.

Záverečná nominácia slovenského tímu na šampionát bude známa pred stredajším tréningom. Zverenci Craiga Ramsayho nastúpia na prvý zápas MS v piatok o 20.15 proti USA v Košiciach.

Hlasy (zdroj: RTVS):

Craig Ramsay (tréner SR): Bol to zvláštny zápas. Boli tam úseky, ktoré boli skvelé. V úvode prvej tretiny sme hrali vynikajúco. Potom sme prestali. Musíme to dokázať počas celého zápasu. Niektoré zápasy v príprave boli dobré a iné zase zlé. Musíme strieľať viac gólov a nespoliehať sa iba na brankárov. Som hrdý na hráčov, vidím progres, ale musíme byť konzistentný bez ohľadu na to, kto je momentálne na ľade.

Martin Marinčin (obranca SR): Obrancovia musia podporovať útok. Klzisko je veľmi veľké, takže keď ste na tom korčuliarsky dobre, treba to využívať. Víťazstvo nám pomohlo, zvlášť proti Nórom, ktorí sú lepší ako Briti. Dokázali nás zatlačiť. Mali sme veľa presiloviek, v ktorých sa chlapci snažili. Musíme to jednoducho strieľať, postaviť jedného hráča pred bránku a bude to tam padať.