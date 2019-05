Genialita v podaní obrancu Liverpoolu: Pri rohovom kope znemožnil defenzívu Barcelony

Semifinále Ligy Majstrov medzi FC Liverpool a FC Barcelona nepochybne vojde do dejín svetového futbalu. "The Reds" sa podarilo zmazať trojgólové manko a postúpiť do finále.

Noc splnených snov. AJ takto by sa dal nazvať futbalový galavečer v podaní FC Liverpool, ktorý senzačne postúpil do finále Ligy Majstrov. V odvetnom zápase semifinále sa mu podarilo za menej ako hodinu hry zmazať náskok FC Barcelona. Neskutočná futbalová noc v Liverpoole: Hráčom Barcelony ostali len oči pre plač Rozhodujúci moment prišiel v 79. minúte, keď sa ukázala genialita mladučkého Trenta Alexandra-Arnolda. Obranca najprv pri rohovej zastávke naznačil výmenu aktérov rohového kopu, no neskôr si umne všimol útočníka Divocka Origiho. Loptu poslal prudko a presne, čím dokonale zaskočil obranu "Blaugranas" a aj hosťujúceho gólmana. Gól možno označiť za zlomový, keďže domácim zabezpečil v sumáre postup do finále. Futbalistom okolo Messiho sa už nepodarilo na zásah nadviazať a z Ligy Majstrov v tomto ročníku vypadli pred bránami finále.