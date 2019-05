Mladík si odfaklil vlastný penis: Dôvod, pre ktorý to spravil, vás odrovná

23-ročný Trent Gates už od malička nenbol spokojný so svojím telom. I keď nemal rád svoje pohlavné orgány, necítil sa byť ani ženou.

Pri prezeraní si sociálnych sietí narazil na fotografie istého mladíka, ktorý sa rozhodol dať si svoje genitálie odstrániť. Trentovi prišiel tento nápad skvelý. Zobral do ruky poriadne ostrý keramický nôž a začal rezať.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Pri prvom zákroku si odstránil semenníky, o rok nato sa rozhodol pre odstránenie penisu. Pri prvom zákroku bolesť tlmil iba studenou vodou, počas odstránenia penisu sa už nadopoval liekmi. Ako informuje zahraničný portál Metro, Trenta to priťahuje k mužom a nepáčilo sa mu jeho telo. Taktiež ale odmieta stať sa ženou, preto mu prišiel tento nápad najvhodnejší.

Karina svojmu bračekovi († 5) extrémne zohavila telo: Napne vás, čo urobila s jeho penisom! Trent po oboch zákrokoch okamžite išiel do nemocnice, kde mu lekár ranu vyčistil a zašil. Celý proces si aj nafotil, avšak fotografie zo zákroku sú až príliš drastické. "Všetko som dopredu vydezinfikoval. Nedostal som žiadnu infekciu," povedal mladík. Trent musel po zákroku podstúpiť aj sedenie u psychológa, kde povedal svoje dôvody, prečo to spravil.

Rana po odstránení semenníkov sa mu zahojila do mesiaca, rana po penise sa hojila kratšie. "Moje orgazmy sú teraz ešte intenzívnejšie," tvrdí. "Po prvom sexe od zákroku som sa od rozkoše triasol ešte celé hodiny. Môže za to prostata," dodal na záver mladík, ktorý vďaka tomu, čo spravil so svojím telom, prekonal depresie a konečne sa cíti byť samým sebou.