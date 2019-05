Na biofarmu roka sú zvedavé aj hladné medvede: Uvidíte ich produkty, budú sa vám zbiehať slinky

Získali významné ocenenie. Rodinné gazdovstvo v Kremnických Baniach (okr. Žiar nad Hronom) sa stalo Biofarmou roka 2018.

Pre Svitkovcov je to uznanie za prácu celej rodiny, ale aj ich stálych zamestnancov. O chod farmy sa totiž treba starať nepretržite a popritom si poradiť aj s medveďmi.

Svitkovci farmárčia už vyše 20 rokov a patria medzi prvé biofarmy u nás. „Máme 330 - 340 kusov kráv, býkov a teliat francúzskeho plemena Charolais, ktoré chováme na mäso,“ ozrejmil chovateľ Ján Svitok (48), ktorého významné ocenenie potešilo. Udeľuje ho Ekotrend Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva spolu s agrorezortom. Svitkovci sa o chod farmy starajú nepretržite.

Popri rodinných príslušníkoch v nej našlo prácu 10 ľudí. Majú bitúnok, predajňu aj výrobňu mäsových produktov z hovädziny a bravčoviny. „Nepoužívame umeliny, naše kravy sú celé leto na lúkach. Mäso je zdravé, má málo tuku a vonia. Môžu ho jesť aj mnohí alergici,“ povedal Svitok. Okrem kráv sa na 600 ha pasie aj 300 oviec a 22 koní.

„Chceli by sme na farmu prilákať aj rodiny s deťmi, aby videli hospodárstvo a zvieratá. Budujeme jazdiareň, kde by mohol byť jazdecký oddiel a hipoterapia,“ zakončil hospodár, ktorý si poradil aj s tým, aby mu medvede nechodili na teliatka. Vyriešil to tak, že posunul telenie na zimu, aby mláďatá odchádzali s matkami na pašu, keď sú už odrastené a chlpáče si na ne netrúfnu.

Farmárov deň

6.00 - budíček

7.00 - príchod na farmu

7.10 - rozdelenie práce

7.30 - vybavovanie administratívy

12.00 - obed

12.30 - práce okolo dobytka

15 - 15.30 - ostáva na farme sám len s rodinou, kontrola potravy a vody pre dobytok, pôrody

21.00 - 22.00 - odchod domov