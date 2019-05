Pri nešťastnom výlete zahynul školák Roman († 15): Zabil sa na motorke od otca

Obrovská tragédia! Romana († 15) si jeho rodičia už nikdy neprivinú, s kamarátmi si už nikdy nezahrá futbal a nezajazdí si ani na svojom motocykli. Deviataka zo Štiavnika si všetci budú pamätať ako živého školáka, ktorý miloval jazdu na motorke.

Táto jeho vášeň sa mu však stala osudnou. Silný náraz do stromu neprežil. Rodina a najmä otec, ktorý mu motorku kúpil, sa z veľkej straty nevedia spamätať. Dalo sa nešťastiu zabrániť?! Mal to byť iba krátky výlet na motorke, akých mal Roman za sebou už niekoľko. Tento posledný, na ktorý sa vydal aj s dvoma kamarátmi Štefanom a Matúšom, sa však skončil tragicky.

„15-ročný chlapec mal jazdiť na terénnom motocykli Yamaha po poľnej ceste. Následne z doposiaľ presne nezistených príčin došlo k nárazu motocykla do stromu,“ informoval žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík. Vydesení chlapci zavolali záchranárov, ktorí ho okamžite previezli do nemocnice. Ani rýchly zásah však nedokázal Romanovi zachrániť to najcennejšie a po prevoze zomrel. „Bol to super spolužiak, bol za každú srandu. Mali sme na škole aj čiernu zástavu, chýba nám,“ povedal pre Nový Čas Romanov spolužiak Andrej.

Mami, máš ešte mňa

Správa o tragédii sa šírila dedinou rýchlosťou bleskou. Všetci boli v šoku, pretože Roman s motorkami vyrastal. „Perfektne vedel na nich jazdiť. Hral aj futbal za Štiavnik, bol fyzicky zdatný. Nikto nechápe, ako sa to mohlo stať práve jemu,“ hovorí sused, ktorý chlapca dobre poznal. Obrovské nešťastie najťažšie nesú chlapcovi rodičia a jeho súrodenci,. v deň pohrebu plakalo aj nebo, ale srdcervúco najmä Romankova mama.

„Mami, neplač, máš ešte mňa,“ objímal ju Romanov starší brat a všetci plakali s nimi. Otec Peter bol na poslednej rozlúčke bledý a zdrvený, vytúženú motorku kupoval on a ako povedali susedia, v chlapcovi sa videl a bol naňho pyšný. Podľa spolužiakov Roman sníval o tom, že raz bude policajtom alebo vojakom, mal rád uniformy a spravodlivosť a rád sa obetoval pre dobro druhých.

Rodina sa deň po pohrebe stretla na modlitbách: „Práve sa zaňho modlíme, je to pre nás všetkých veľmi ťažké,“ smutne povedala Romanova staršia sestra. „V súvislosti s touto udalosťou prebieha vyšetrovanie vo veci prečinu usmrtenia,“ doplnil policajný hovorca Moravčík.