Srdcervúca rozlúčka s talentovaným futbalistom Denisom († 14): Posledné pohladenie a slová mamy do neba

Majú za sebou najťažší okamih v živote. Nadaný futbalista Denis († 14) zomrel pred vyše týždňom, keď dal v 55. minúte zápasu gól a po ďalších 6 minútach nečakane spadol na trávnik.

Mladého športovca na mieste oživovala aj mama Eliška, napriek obrovskej snahe jej i lekárov však jeho srdiečko v nemocnici dotĺklo. S chlapcom sa v piatok do Skalice prišlo rozlúčiť množstvo ľudí. Bielu rakvu k hrobu v slzách niesol Denisov otec Ján a jeho otčim. Užialená mama truhlu s milovaným synom hladkala a svojmu Deniskovi šepkala posledné slová na ceste do neba.

Slzy, smútok a neuveriteľný žiaľ, to všetko navyše umocnené silným dažďom. Talentovaného Denisa († 14), ktorý bol miláčikom rodiny, kamarátov i tímu, prišli na poslednej ceste odprevadiť stovky smútiacich. Prišli aj všetci z celého futbalového skalického zväzu, ako aj spolužiaci a kamaráti. „Denis bol spájajúcim článkom na ihrisku, vždy usmiaty a dobre naladený dodával energiu a silu,“ zaznelo v smútočnej reči.

Kňaz len ťažko hľadal slová pozerajúc na bielu rakvu takého mladého chlapca. „Pre mňa je neuveriteľné, že taký mladý chlapec si na facebook dá status: Neprajte si, aby to bolo ľahšie, prajte si, aby ste boli lepší. Toto už by mal hovoriť starec, ktorý je múdry a má skúsenosti,“ povedal kňaz s tým, že chcel poukázať na to, že Denis bol naozaj vyspelý a vedel, čo chcel. Žiaľ, osud všetko zariadil úplne inak...

Do hrobu mu dali loptu

Veľmi ťažko znášali obrad aj samotní Denisovi spoluhráči, ktorí si stále utierali slzy. Aby si svojho parťáka uctili, obliekli si dresy, na ktorých nechýbala čierna stužka. Do hrobu mu následne dali dojemný darček - loptu s podpismi a dres s číslom dva, ktorý talentovanému športovcovi patril. Najťažšiu úlohu – odprevadiť milovaného chlapca na večnosť – však mala rodina. Bielu rakvu niesol k hrobu Denisov milovaný otec Ján, pre ktorého bol synček všetkým a tiež jeho tréner a zároveň otčim. Za nimi kráčala užialená mama Eliška, ktorá v slzách hladila rakvu a svojmu synovi šepkala posledné slová. Jej milovaný Denis, ktorý mal celý život pred sebou a množstvo snov, už bude svoj obľúbený futbal hrávať len v nebi...