Matej Tóth šokuje: Nie som schopný absolvovať tréning a preteky už vôbec nie

Tohtoročná súťažná premiéra olympijského víťaza v chôdzi Mateja Tótha sa opäť odkladá.

Meno 36-ročného reprezentanta banskobystrickej Dukly totiž nefiguruje v slovenskej nominácii na 13. ročník Európskeho pohára v litovskom Alytuse (19. mája), kde plánoval štartovať v pretekoch na 20 km.

"Hlavný dôvod mojej absencie je zranenie zadného stehenného svalu. Celý apríl som pauzoval, kým v zime ma trápil ľavý zadný stehenný sval, tentoraz som mal problémy s pravým," objasnil aktuálnu situáciu pre oficiálny portál vicemajster Európy na 50 km z Berlína 2018 a dodal: "Trénujem ešte len týždeň, v podstate len začínam. Zatiaľ nie som schopný absolvovať kvalitnejší tréning a preteky už vôbec nie."

Kde absolvuje Tóth svoje prvé preteky v roku 2019 zatiaľ nie je jasné. Ďalšia súťaž, ktorá figurovala v jeho pôvodných plánoch, bol míting P – T – S v Šamoríne 15. júna, kde sa pôjde tritisícka. „Vzhľadom na môj aktuálny stav naozaj neviem odhadnúť, kedy absolvujem prvé preteky. Vôbec nie je vylúčené, aj keď verím, že sa to nestane, že premiéru budem mať až 28. septembra na svetovom šampionáte v katarskej Dauhe. Aj štart na MS je však podmienený tým, že budem zdravý," zdôraznil Matej Tóth.

Kým olympijský šampión riešil problémy so zadným stehenným svalom, jeho kolegovia z reprezentácie sa naplno pripravovali na Štrbskom Plese na Európsky pohár v Alytuse. Do slovenských veľhôr sa uchýlili Miroslav Úradník, Dominik Černý, Michal Morvay, Ema Hačundová, Daniel Kováč, Ľubomír Kubiš, Hana Burzalová, Alžbeta Ragasová a Paulína Avenová, dohliadajú na nich tréneri Ľuboš Machník, Peter Mečiar, Zdeno Medera a Matej Spišiak. "Trénovali sme spoločne aj s ďalšími mládežníkmi, ktorí sa chystajú na svoje letné šampionátové vrcholy," informoval šéftréner slovenskej chodeckej reprezentácie Matej Spišiak. „Zatiaľ ide, tak ako ma informovali osobní tréneri, všetko podľa plánov. Počasie nám však veľmi neprialo. V Tatrách je dosť chladno, často pršalo. Mali sme to náročné, ale na ťažké podmienky sme zvyknutí."

Na 13. ročníku chodeckého Európskeho pohára v Alytuse bude štartovať osem slovenských reprezentantov. Slovensko obsadí všetkých 5 disciplín, no iba jedinú tímovú súťaž – žien na 20 km. "Oproti očakávaniam chýba v nominácii Matej Tóth pre zdravotné problémy a výpadok v príprave. Absentuje aj Dušan Majdán, ktorý sa bude pokúšať o limit na 50 km na MS 2019 a OH 2020 pravdepodobne v júni v Číne. Zo zdravotných dôvodov do Alytusu nepôjdu ani juniori Kubiš a Žárska," dodal šéftréner SAZ Martin Pupiš.



Nominácia SR na 13. ročník Európskeho pohára v chôdzi v Alytuse (19. mája):

muži:

50 km: Michal Morvay (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica)

20 km: Miroslav Úradník, Dominik Černý (obaja ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica)

ženy:

20 km: Mária Katerinka Czaková, Monika Hornáková (obe ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica), Ema Hačundová (MŠK Borský Mikuláš)

juniori:

10 km: Daniel Kováč (ŠK ŠG Nitra)

juniorky:

10 km: Hana Burzalová (AK Spartak Dubnica n/V.)

Realizačný tím – vedúci výpravy: Martin Pupiš, tréneri: Jozef Pavelka, Peter Mečiar, Matej Spišiak, fyzioterapeut: David Líška.