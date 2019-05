100 rokov od tragickej havárie Štefánika: Hrozivý pohľad na lietadlo, v ktorom našiel smrť!

Bola z toho doslova národná púť. K mohyle Milana Rastislava Štefánika sa snažli dostať počas včerajška tisícky ľudí.

Tí, ktorí sa nedostali až k samotnému pamätníku, si mohli po prvýraz prezrieť aspoň maketu mohyly v Štefánikových rodných Košariskách. Obrovský záujem však vzbudil aj artefakt z havarovaného lietadla, ktorý mohla verejnosť premiérovo vidieť v Brezovej pod Bradlom. O aký zberateľský úlovok ide?

Na rodnú vlasť sa Štefánik veľmi tešil, pretože ju nenavštívil od smrti svojho otca v roku 1913. Keď 4. mája 1919 nasadal na letisku Campoformido pri Udine do lietadla typu Caproni, sprevádzaný dvoma talianskymi letcami a jedným mechanikom, netušil, že to bude jeho posledný let. Pád lietadla je dodnes opradený mnohými historkami, v ktorých sa hovorí aj o tom, že bol zostrelený. Časť vraku, z ktorého vytiahli štyri mŕtve telá, prvýkrát ukázali verejnosti v Brezovej pod Bradlom. ,,Je to kúsok plátna z poťahu lietadla Caproni, ktorým Štefánik priletel z Talianska. Predpokladáme, že je to niekde zo zadnej časti, lebo predná celá zhorela,“ prezradil Vladislav Klajban, výkonný riaditeľ Euro Souvenir. Tento výnimočný artefakt špeciálne na túto príležitosť zapožičal zo svojej súkromnej zbierky numizmatik a zberateľ z Komárna, ktorý však nechcel zverejniť svoje meno.

Štefánik priletel talianskym bombardérom Caproni, ktorý sa vyrábal počas prvej svetovej vojny v mnohých verziách. Jeho typ býva označovaný ako Ca.33, ale aj ako Caproni 450. Toto číslo označuje celkový výkon motorov - stroj mal tri a každý mal výkon 150 koní. Lietadlo malo drevenú konštrukciu potiahnutú plátnom. To, že zachovaný kúsok je zo zadnej časti, naznačuje aj jeho červená farba. Bombardér mal totiž na kormidlách namaľovanú taliansku trikolóru v zelenej, bielej a práve červenej farbe.

Caproni Ca.33

Dĺžka: 11 m

Rozpätie: 22,7 m

Motory: 3x Isotta Fraschini V4B s výkonom po 150 koní

Posádka: 4

Výzbroj: 2 až 4 guľomety, 450 kg bômb

Rýchlosť: 136 km/h