Medzi manželmi je astronomický vekový rozdiel: Pikantná spoveď o sexe so 69-ročným mužom

Medzi mužom a ženou je 45-ročný rozdiel. Ani to im v láske nezabránilo.

Manželia Stefani (24) a Don Walperovci (69) sa stretli, keď pred štyrmi rokmi začala Stefani pracovať v jeho obľúbenej krčme. Jedného dňa Don v posteli povedal Stefani o svojom predchádzajúcom vzťahu, päťročnom manželstve, z ktorého má aj syna.

"Spýtala som sa ho, ako sa jeho syn volá. Povedal mi to a ja som zostala šokovaná, pretože som ho poznala! Chodili sme spolu do škôlky, na základnú a strednú školu, ešte sme spolu aj maturovali. Keď sme boli mladší, boli sme veľmi dobrí priatelia," povedala Stefani podľa Mirror.

Don a Stefani z Kanady s ním v súčasnosti nie sú v kontakte, ale pred rokom priviedli na svet svojho vlastného syna, malého Lachnana. "Veľa ľudí nerozumie tomu, že aj keď je v páre veľký vekový rozdiel, city môžu byť skutočné. Myslia na to, ako by som ho mohla milovať? Ale ja milujem, pretože milujem. Často ma považujú aj za zlatokopku," povedala Stefani. Podľa nej ich ľudia veľmi často urážajú.

Za najlepšiu časť ich vzťahu označujú intímny život. "Úžasný je na tom práve ten sex. Ja som sa teda nikdy necítil na svoj vek, vždy som chcel ísť von a baviť sa s mladšími ľuďmi, potom sa s niekým vyspať a dostať nový pohľad na život. Všetko sa zmení, keď máte dieťa, ale aj tak máme neustále sex," povedal Don. Stefani dodala: "O druhej, o piatej, poobede, pred večerou, po večeri, na streche, na balkóne, na podlahe, kdekoľvek. Bola som aj s mladšími chalanmi, ale Don vie, čo robí. Páči sa mi, že vydrží dlhšie ako dve sekundy."

Stefani povedala, že s jej vzťahom nesúhlasil hlavne brat. "Povedala som mu to po mesiaci, ale on to dobre nezobral a hneď to vykecal mame." Podľa Stefani má Don úžasný vzťah so svojím synom Lachlanom. Na ulici si ľudia často myslia, že je Donova dcéra: "Nie som nahnevaná ani rozčúlená, ale hneď ich opravím," dodala mladá mamička.