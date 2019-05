Chelsea ťahá úctyhodnú sériu: V boji o finále ju čaká prekvapenie súťaže

Štvrtkovými prvými zápasmi semifinále pokračuje tohtoročná edícia druhej najprestížnejšej kontinentálnej pohárovej súťaže vo futbale Európskej ligy UEFA.

V hre o trofej zostali už iba štyri mužstvá, z ktorých dve preniknú do májového finále, ktoré usporiada metropola Azerbajdžanu Baku. Až dvoch zástupcov má v súťaži anglická Premier League a obidvaja sú z Londýna - Arsenal a FC Chelsea. "Kanonieri" vo štvrtok 2. mája od 21.00 h na domácom Emirates Stadium privítajú španielsky tím FC Valencia. "The Blues" zamieria na pôdu prekvapenia sezóny - nemeckého mužstva Eintracht Frankfurt, ktoré sa medzi kvartetom niektorej z pohárových súťaží na "starom kontinente" predstaví po prvý raz po 39 rokoch. Zaujímavosťou je, že anglicko-nemecká konfrontácia týchto dvoch klubov bude vôbec prvou v histórii.

Frankfurtskí "orli" sa nielen v tejto sezóne môžu pýšiť skvelou domácou bilanciou v rámci EL. Eintracht ťahá sériu jedenástich duelov bez prehry. Na štadióne Commerzbank-Arena ešte ani raz počas pohárových stretnutí neprehrával. Mnohí pamätníci si ihneď pri tejto bilancii spomenuli na skvelú sezónu 1979/1980, v ktorej vtedajšie mužstvo trénera Friedela Rauscha vo finálovom dvojzápase Pohára UEFA (predchodca EL, pozn.) proti Borussii Mönchengladbach získalo doteraz jedinú európsku trofej.

"Motivácia a koncentrácia našich hráčov je neuveriteľne veľká. Sme si vedomí bremena, ktoré nesieme a vieme, aký futbal Chelsea hrá, ako aj to, že je prakticky nezdolateľná. Všetku našu prácu však sústredíme na vrchol sezóny," poznamenal športový riaditeľ Eintrachtu Bruno Hübner pre oficiálny web klubu. Zároveň dodal, že v blížiacej sa konfrontácii sa spolieha aj na fanúšikov, ktorí dohnali účastníka I. bundesligy k vyradeniu portugalskej Benficy Lisabon vo štvrťfinále (prehra 2:4 vonku, výhra 2:0 doma, pozn.). "Chelsea ešte nezažila takúto atmosféru. V Premier League je to eufória priaznivcov na začiatku, ktorá postupne upadá. U nás sa fandí od prvej do poslednej minúty. Eufória fanúšikov nás môže dohnať k úspechu," doplnil Hübner.

Tím zo Stamford Bridge pod vedením talianskeho trénera Maurizia Sarriho ťahá taktiež úctyhodnú sériu. Neprehral už 13 zápasov po sebe a z posledných desiatich duelov proti nemeckým tímom "modrí" päťkrát vyhrali a štyri razy remizovali. Za éry ruského miliardára Romana Abramoviča (od sezóny 2003/2004, pozn.) to bude pre Londýnčanov už deviata semifinálová účasť v európskych pohárových súťažiach a nič iné ako celkový triumf takisto ako v sezóne 2012/2013 si v Chelsea nepripúšťajú.

"Máme dva dôležité ciele - skončiť v Premier League 2018/2019 najhoršie na štvrtom mieste a vyhrať Európsku ligu. Máme za sebou náročnú sezónu, ale ak sa dostaneme do finále, budeme ho chcieť vyhrať. Musíme sa naďalej zlepšovať," povedal po víkendovom ligovom šlágri proti Manchestru United (1:1) Sarri, citoval ho web denníka The Guardian. Konfrontácia týchto dvoch mužstiev bude zároveň súbojom dvoch gólových ostrostrelcov. Francúz Olivier Giroud nastrieľal doposiaľ 10 gólov v EL, čím vládne tabuľke strelcov. Tretí je s ôsmimi gólmi Srb Luka Jovič, ktorý je skutočným "ťahúňom" tímu. "Je to skvelý útočník," poznamenal v krátkosti na adresu balkánskeho zakončovateľa Sarri.

V druhej anglicko-španielskej konforntácii môže zohrať dôležitú rolu tréner Arsenalu Unai Emery. Ten trénoval štvrtkového náprotivka "The Gunners" FC Valencia v rokoch 2008-2012. Hoci sa tím z Londýna javí ako favorit duelu, z 33 meraní síl proti španielskym mužstvám vyhral iba v 10 prípadoch. Prehru utrpel aj vo finále dnes už neexistujúceho Pohára víťazov pohárov (PVP) 1979/1980 práve proti "netopierom" (0:0 v riadnom hracom čase, 4:5 po penaltách, pozn.).

Valencia eliminovala Arsenal aj vo štvrťfinále Ligy majstrov 2000/2001 (prehra 1:2 vonku, výhra 1:0 doma, pozn.). Podobný scenár si na Britských ostrovoch nepripúšťajú. "Sme veľmi motivovaní na úspech v tejto súťaži. Je to semifinále a bude nesmierne náročné. Chceme odohrať dobrý zápas počas celých 90 minút. Už teraz som však hrdý na mojich zverencov za to, ako tvrdo pracujú," poznamenal Emery podľa webu periodika Independent.

Hráči Valencie prehrali s "kanoniermi" iba raz z piatich posledných vzájomných duelov (3 výhry, 1 remíza). Proti anglickým mužstvám má Valencia celkovo na európskej scéne výnimočne dobrú bilanciu - z 37 vzájomných duelov 12-krát zvíťazila, 16-krát remizovala a iba v 9 prípadoch prehrala. Posledné tri "návštevy" v Anglicku znamenali pre Španielov dve výhry a jednu remízu, pričom zakaždým si "netopiere" udržali čistý štít.

Tím zo štadióna Mestalla sa bude snažiť Arsenalu prekaziť plány na prvú európsku trofej od sezóny 1993/1994, keď londýnske mužstvo pozdvihlo nad hlavy PVP. "Náš súper je určite favorit. Majú kouča, ktorý nás dokonale pozná. V semifinále sa však môže stať všetko. Cesta do finále je ešte veľmi dlhá," poznamenal tréner víťaza Pohára UEFA 2003/2004 Marcelino podľa webu msn.com.

Odvetné zápasy sú na programe vo štvrtok 9. mája. Finále, do ktorého preniknú dvaja úspešnejší semifinalisti, sa uskutoční 29. mája v Baku.