Šialený zápas v Paríži: Dva vlastné góly a hanebná prehra pre spoluhráčov Neymara

PSG okolo hviezdičiek Neymara a Mbappeho vyhralo francúzsku futbalovú Ligue 1 už v predstihu. Zdá sa, že tímu dochádza motivácia a koncentrácia. Inak sa skraty z posledných zápasov nedajú vysvetliť!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Škandálov okolo PSG akosi pribúda. Po jasnej červenej karte mladej hviezdy Kyliana Mbappého a Neymarovho incidentu s fanúšikom chýba zverencom Thomasa Tuchela správne zápasové nastavenie.

Potvrdili to aj v poslednom vystúpení na štadióne Montpellieru, kde prehrali 3:2. Oveľa šokujúcejší ako výsledok zápasu, je však jeho priebeh. Skóre otvoril do vlastnej brány kamerunský obranca Ambroise Oyongo, na 1:1 vyrovnával znova do vlastnej brány stopér PSG Presnel Kimpembe. Pre mladého zadáka to bol druhý vlastný gól za sebou a PSG je tímom, ktorý si z TOP 5 svetových líg vsietil najviac vlastných gólov, konkrétne 4.

Neymarov skrat odsúdil aj kouč PSG: Aj po prehre je potrebné prejaviť patričnú úctu

Misky váh priklonil po technickej funese na stranu Paríža Di Maria. V 80. minúte korigoval Delort a dokonalý obrat dokončil po hanebnom zaváhaní obrany stiriedajúci Camara.