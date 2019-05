Výbor vypočul nových uchádzačov o post ústavného sudcu: Aký majú názor na manželstvo rovnakého pohlavia?

Parlamentný ústavnoprávny výbor vypočul vo štvrtok aj dvoch uchádzačov, ktorí sa do voľby kandidátov na ústavných sudcov prihlásili po prvý raz.

Moniku Jurčovú aj Vieroslava Júdu nominovali do funkcie právnické fakulty.

Jurčová sa chce podľa vlastných slov uchádzať o post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR, hoci je o nej známe, že nie je ústavným právnikom. Dodala, že sa podieľala na viacerých právnych projektoch a všetky skúsenosti jej poskytujú základ na vykonávanie funkcie ústavnej sudkyne. Na tento post ju navrhla Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

Otázku registrovaných partnerstiev rovnakého pohlavia majú podľa Jurčovej posúdiť odborníci na rodinné právo či psychológovia. Tvrdí, že na túto problematiku nemá vykryštalizovaný názor.

"Otázka morálky a etiky je základom toho, aby mohol sudca presadzovať všeobecné dobro," uviedol Júda s tým, že bol vychovaný v kresťanskom duchu, ale aj k tolerancii k iným názorom. Do funkcie ústavného sudcu ho nominovala Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde v súčasnosti pôsobí.

Júda si myslí, že vo všeobecnosti je potrebné rešpektovať rozhodnutia Ústavného súdu SR z hľadiska právnej istoty, ich prípadné verejné spochybňovanie by podľa neho prinášalo neistotu. "Pokiaľ ide o previerky Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), domnievam sa, že hlavným dôvodom, prečo ústavný súd rozhodol tak ako rozhodol, bola právna retroaktivita, pretože previerky sa týkali tak sudcov, ktorí boli ustanovení sudcami pred dátumom novely ústavy, ako aj po tomto dátume," reagoval na otázku týkajúcu sa rozhodnutia ÚS SR o tom, že plošné preverovanie sudcov NBÚ je v rozpore s ústavou.

Manželstvo je podľa ústavy jedinečným zväzkom muža a ženy, problematike manželstiev osôb rovnakého pohlavia by podľa Júdu mala predchádzať široká spoločenská diskusia, ktorá by mohla vyústiť do referenda. Pokiaľ by k nemu došlo, Júda bude rešpektovať výsledky hlasovania občanov.