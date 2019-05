Vracia úder? Orviskú strápnil expriateľ Kozák, moderátorka poslala veľavravný odkaz

Vymieňajú si štipľavé odkazy? Jojkárska moderátorka Alexandra Orviská a hokejista Lukáš Kozák tvorili v minulosti pár.

Dali sa dokopy v roku 2014 a o dva roky neskôr to dokonca vyzeralo, že sa dvojica zasnúbila. Ich sociálne siete boli plné spoločných fotiek a srdiečok, mladý športovec vychádzal aj s moderátorkinou dcérou Viktóriou.

Dvojici to však nevyšlo a obaja majú už nových partnerov. Kozák je dnes šťastný po boku Nely Slovákovej, ktorej venoval nedávno vyznanie. To však malo pre jeho bývalé priateľky, vrátane Orviskej, trpkú príchuť. ,,Úplnou náhodou som konečne stretol ženu, ktorá je samostatná, pracovitá, nesebecká, cieľavedomá a obetavá, a nepotrebuje peniaze od mamy alebo niekoho, kto ju bude dotovať! Čo je v dnešnej dobe vzácne! Alebo teda aspoň pre mňa, lebo som takú ženu zatiaľ nestretol...“ napísal hokejista, ktorý súčasnú partnerku vyzdvihol, no ostatné nelichotivo pochopil.

Podpásovku však teraz dala aj Orviská. Moderátorka tvorí pár s hokejistom Jaroslavom Janusom, s ktorým mala milostný pomer už pred vzťahom s Kozákom. Teraz s priateľom 1. mája zverejnila spokojnú fotku, v popise však uviedla zaujímavé počty. ,,Môj sedemročný románik,“ napísala Alexandra, akoby sa roky s Kozákom ani nekonali. Môže ísť o pomstu za jeho nepriamu urážku? Keď začiatkom roka 2014 jej terajší priateľ Janus poprel, že by s ňou mal vzťah, revanšovala sa verejne tiež: