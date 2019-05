Manévre Buckinghamského paláca vzbudili rozruch: Prezradili meno aj pohlavie Harryho bábätka nechtiac?!

Na pohlavie i meno nenarodeného dieťaťa britská kráľovská rodina vyhlasuje informačné embargo, teda tieto náležitosti sa smie verejnosť dozvedieť až niekoľko hodín po pôrode.

Avšak Buckinghamský palác urobil prešľap a pohlavie aj meno, teda mená, vyzradil. Alebo aspoň naznačil. Tím z tlačového oddelenia totiž zaregistroval tri webové adresy na chlapčenské mená Arthur, James a Alexander.

Fanúšikovia skúsili zadať do vyhľadávača nasledujúce adresy: www.royal.uk/prince-arthur, www.royal.uk/prince-james a www.royal.uk/prince-alexander. Všetky tri spomínané adresy užívateľov internetu presmerujú na domovskú stránku Buckinghamského paláca. Ale ak človek zadá akékoľvek iné meno, či už chlapčenské, alebo dievčenské, na ktoré je vypísaný kurz a ktoré by potomok Harryho a Meghan mohol dostať, objaví sa nápis: Stránka nenájdená.



Buckinghamský palác, jeho IT oddelenie, už teda predpripravili adresy pre budúceho princa. Palác však nenaznačil len to, že Harryho potomok bude chlapec a bude mať jedno z troch mien, ale tiež to, že získa titul princ. Ten mu musí udeliť kráľovná špeciálnym rozhodnutím, pretože Harryho potomkovia by mali byť podľa súčasných zvyklostí úplne bez titulu.