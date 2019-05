Zmena plánu: Materská dlhšia nebude! Čo sa rodičom zvýši?

Čakáte dieťa, alebo to máte v pláne? V sociálnom balíčku, ktorý vládna koalícia avizuje, nebude predĺženie materskej, ale razantné zvýšenie rodičovského príspevku. No iba pre také mamičky a oteckov, ktorí platili odvody. O aké sumy ide teraz, zatiaľ nie je známe. Ako je to dnes a čo sa môže zmeniť?

O predĺžení materskej na 52 týždňov sa hovorilo ako o istej veci. „Nakoniec padlo rozhodnutie, že chceme ísť cestou zvyšovania rodičovského príspevku. A to tak, že budeme robiť rozdiel medzi ženami, ktoré pred nástupom na rodičovskú pracovali, a tými, ktoré nepracovali,“ povedal predseda Smeru Robert Fico podľa agentúry SITA. História by sa opakovala. Smer v roku 2009 presadil, aby rodičia detí do dvoch rokov, ktorí platili odvody, dostávali 256 eur, zatiaľ čo tí ostatní 164 eur. Vydržalo to iba rok - pravicová vláda sumy zjednotila na 190 eur a rodičom umožnila pracovať. Výška dávky Základný príspevok - 220,70 €

220,70 € Príspevok na dvojčatá - 276 €

- 276 € Príspevok na trojčatá - 331,20 € Podmienky nároku Rodič zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a má trvalý alebo prechodný pobyt v SR

Dieťa má do 3 rokov alebo v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu do 6 rokov

Podmienku riadnej starostlivosti spĺňate aj vtedy, keď sa o dieťa stará niekto iný, alebo chodí do jaslí či škôlky nezáleží na tom, či študujete, pracujete, alebo ste v evidencii nezamestnaných aj keď máte viac detí, máte nárok iba na jeden rodičovský príspevok

Poznámka: Ak máte viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na druhé z dvojčiat, druhé a tretie z trojčiat atď. Valorizácia Rodičovský príspevok sa v januári zvyšuje o rovnaké percento ako životné minimum

V rokoch 2014 - 2016 sa životné minimum nevalorizovalo

Parlament v roku 2017 jednorazovo dávku zvýšil o 10 € Čo chystajú pre rodiny s deťmi 100 € na školské potreby - rodičia detí, ktoré nastúpia do 1. ročníka základnej školy, dostanú 100 € na nákup školských potrieb

Úrady práce im v októbri jednorazovo zvýšia detské prídavky

Prídavok na jedného prváka by bol vo výške 124,34 € (24,34 € + 100 €)

10-dňová otcovská dovolenka

Európsky parlament nedávno rozhodol, že otec musí mať možnosť stráviť s novorodencom aspoň 10 pracovných dní a musí to mať zaplatené

Aby sa otec mohol starať o dieťa spolu s matkou, umožnil by sa súbeh otcovského a materského Otvoriť galériu Takto sa to vyvíjalo. Zdroj: Infografika Nového Času Vymáhanie výživného Za vymáhanie alimentov by zodpovedal štát Rodičovi, ktorý sa o dieťa stará, by automaticky poskytol náhradné výživné a na neplatiča by podal návrh na exekúciu Zníženie DPH na plienky Na výrobky, ktoré si vyžaduje starostlivosť o novorodenca, by sa uplatnila znížená sadzba DPH - 10 % Hovorí sa najmä o detskej výžive, plienkach, hygienických potrebách