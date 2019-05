Len pre silné žalúdky: Nechutnosť na tréningu Cibulkovej

Dominika Cibulková (29) oslavovala 1.máj po svojom.

Slovenská tenistka Dominika Cibulková ani počas sviatku neoddychuje a pracuje na svojej forme. Na tréningu však zažila aj jednu nepríjemnú vec.

Nasadenie pri tréningu sa podpísalo na tričku našej tenistky, ktoré bolo úplne premočené od potu. To, čo s ním ale spravil jej tréner Matej Lipták by sa mnohým mohlo zdať nechutné. Na Instagrame Cibulková pridala video, v ktorom Lipták žmýka jej tričko. To, že to nie je veľmi príjemné ani samotnej tenistke počuť z jej komentára, keď opakuje slovo "fuj". So svojim trénerom sa však na tejto situácií počas videa smejú.