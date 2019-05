Hamšík sa obul do talianskych médií: Žiadne takéto vety neodzneli z mojich úst

Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík si po zimnom prestupe z talianskeho SCC Neapol do čínskeho klubu Ta-lien I-fang musí zvykať na nové prostredie, čo prináša rôzne úskalia najmä pre jazykovú bariéru.

Komplikácie sa objavujú v komunikácii so spoluhráčmi, keďže 31-ročný stredopoliar nehovorí ich rečou. "Často by som chcel svojim kolegom na ihrisku niečo povedať, no nemôžem, keďže nerozprávam ich jazykom. Používam iba gestá," priznal Marek Hamšík, ktorý zároveň dementoval informácie o svojej údajnej nespokojnosti na čínskom pôsobisku.

"Niektoré talianske médiá si zle preložili určité veci. Uviedol som, že komunikácia je ťažká. Avšak musím dementovať niektoré tvrdenia, ktoré sa objavili v médiách. Nič také, že to tu neviem vydržať a že som nespokojný v klube, som nepovedal. Žiadne takéto vety neodzneli z mojich úst," zareagoval osemnásobný najlepší futbalista Slovenska na svojom oficiálnom webe na správy v niektorých médiách.

Ta-lien I-fang je po siedmich zápasoch s jediným víťazstvom na priebežnom 11. mieste v 16-člennej tabuľke najvyššej čínskej futbalovej súťaže.