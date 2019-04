Mladíci z Ajaxu neprestávajú udivovať: Z Tottenhamu odchádzajú ako víťazi

Futbalisti Ajaxu Amsterdam zvíťazili v prvom zápase semifinále Ligy majstrov 2018/2019 na ihrisku Tottenhamu Hotspur 1:0. O jediný gól sa postaral v 15. minúte Donny van de Beek.

Zverenci trénera Erika ten Haga podali kompaktný výkon a zaslúžene si odviezli z Londýna tesný náskok do odvety, ktorá sa bude hrať v Amsterdame 8. mája.

Druhé semifinále je na programe v stredu 1. mája, Barcelona privíta na Camp Nou futbalistov FC Liverpool.

Prvý zápas semifinále LM 2018/2019

Tottenham Hotspur - Ajax Amsterdam 0:1 (0:1)

Gól: 15. van de Beek, rozhodoval: Lahoz (Špa.), ŽK: Tagliafico, Veltman (obaja Ajax)



Tottenham: Lloris – Alderweireld, Sanchez, Vertonghen (39. Sissoko) – Trippier (79. Foyth), Eriksen, Wanyama, Rose (79. Davies) – Alli, Llorente, Lucas Moura

Ajax: Onana – Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico – van de Beek, Schöne (65. Mazraoui), de Jong – Zijach (87. Huntelaar), Tadič, Neres

Domáci nastúpili bez útočníkov Harryho Kanea, ktorý je zranený a vykartovaného Heung-Min Sona. Pre ofenzívu "kohútov" to nebol neriešiteľný problém, ale hráči Ajaxu boli smerom dopredu od úvodu živší. V 15. potiahol akciu Neres, loptu následne odovzdal Zijachovi a ten kolmicou vyzval ku skórovaniu Donnyho van de Beeka - 0:1. Strelec gólu mal skvelú príležitosť aj o osem minút neskôr, keď si narazil loptu s Neresom, ale z uhla mieril iba do brankára. V 32. minúte prišla ďalšia komplikácia pre domácich, keď sa zrazili Toby Alderweireld a Jan Vertonghen. Dlho sa nehralo, Vertonghen utrpel krvavé zranenie a hoci sa vrátil na ihrisko, musel o chvíľku zamieriť do šatne viditeľne otrasený. Do konca prvého polčasu si domáci nepripísali ani jednu strelu na bránku a hráči holandského tímu si odniesli do šatne tesný náskok.

Hneď po prestávke videli diváci šance na oboch stranách. Najskôr po dobrej práci Llorenteho zblokoval de Ligt Alliho strelu, vzápätí mieril spoza šestnástky tesne vedľa Tagliafico. V 56. minúte domáci pekne zakombinovali, ale zakončujúci Alli poslal loptu hlavou nad bránku. Výkon Tottenhamu bol lepší ako v prvom polčase, dostával sa viac do hry, ale Ajax dobre bránil a čakal na protiútoky. V 78. minúte sa hostia k jednému dostali, zakončujúci Neres po ňom opečiatkoval pravú žrď. Domáci tréner Mauricio Pochettino reagoval dvojnásobným striedaním, ale vyrovnať sa už jeho zverencom nepodarilo.