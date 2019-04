Ombudsmanka žiada o zmenu legislatívy: Chce, aby Slováci mohli voliť zo zahraničia

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová žiada ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD), aby rezort pripravil zmenu legislatívy, podľa ktorej by mohli Slováci voliť zo zahraničia.

Ministerku tiež požiadala, aby informovala o plánovaných krokoch v tejto veci. Podľa ombudsmanky je potrebné naplniť volebné právo garantované Ústavou SR aj tým občanom, ktorí sa v čase volieb nachádzajú mimo Slovenska. "Možnosť zúčastňovať sa na správe vecí verejných voľbou svojich zástupcov je jedným zo základných pilierov demokracie. Som presvedčená o tom, že aj napriek náročnejším organizačným požiadavkám, ktoré si voľby poštou vyžadujú, je potrebné, aby sa umožnilo voliť občanom v zahraničí prostredníctvom pošty či elektronických komunikačných prostriedkov vo všetkých voľbách, teda nielen pri voľbách do národnej rady či referende," uviedla v liste adresovanom ministerke Patakyová.

Verejná ochrankyňa práv argumentuje aj rezolúciou Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, ktorá uvádza, že "vzhľadom na dôležitosť práva voliť v demokratickej spoločnosti členské štáty majú umožniť svojim občanom žijúcim v zahraničí možnosť voliť počas národných volieb".

Žiadosť na ministerstvo vnútra adresovala Patakyová po tom, ako sa na ňu so žiadosťou o podporu presadenia zmeny obrátili zástupcovia iniciatívy Srdcom doma. "Vo veci je aktívna tiež skupina parlamentných poslancov, ktorá v marci podala na Ústavný súd SR návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov," doplnila Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochranu práv.

Rezort vnútra avizoval, že odpoveď pre Patakyovú pripravuje, a zároveň dodal, že pracuje na novele zákona, ktorá by umožnila voliť poštou zo zahraničia vo voľbách do Európskeho parlamentu a vo voľbách prezidenta SR. "Keďže ide o rozsiahlu novelu a vyžaduje si vyriešiť niektoré postupy - napríklad mechanizmus na zamedzenie dvojitého hlasovania pri voľbách do EÚ, ako aj nastavenie správnych lehôt pri voľbe prezidenta, termín na jej predloženie do legislatívneho procesu zatiaľ nie je známy," uviedla Petra Friese z tlačového odboru Kancelárie Ministerstva vnútra SR.