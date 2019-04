Budúca prezidentka sa vyjadrila k rozhodnutiu súdu: Tvrdé slová na adresu ĽSNS

Pondelkové rozhodnutie Najvyššieho súdu SR nie je správne chápať ako verdikt, ktorý by vyvrátil podozrenie, že Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) je extrémistická strana.

Súd rozhodol, že konkrétne podanie, ktoré pripravila Generálna prokuratúra SR, neobsahuje dostatok dôkazov o tom, že by činnosť strany smerovala k odstráneniu demokratického zriadenia. Budúca prezidentka SR Zuzana Čaputová to napísala na Facebooku. "Zároveň je zrejmé, že ideológia zneužívajúca frustráciu ľudí na vlastné ciele, by si našla iné politické formy. Spoločenskú atmosféru bez nenávisti dosiahneme tak, že ľuďom, ktorí stratili nádej, ponúkneme alternatívu slušnej politiky so skutočnými riešeniami," píše nástupkyňa Andreju Kisku v Prezidentskom paláci.

Podľa Čaputovej je dôležité nešíriť nenávisť, nenadbiehať extrému a snažiť sa o novú kultúru v politike. "Môžeme dnes diskutovať o tom, či podanie bolo kvalitné, či prišlo včas, či súd nečakal s rozhodovaním o veci príliš dlho. Ale nemôžeme si myslieť, že súd vyrieši problém s extrémizmom a fašizmom jedným rozhodnutím aj za nás. Svojím osobným postojom k tomu vieme a mali by sme prispieť všetci," dodala.

Politická strana Mariana Kotlebu ĽSNS môže pokračovať vo svojej činnosti. Rozhodol o tom v pondelok päťčlenný senát správneho kolégia Najvyššieho súdu SR, ktorý žalobu generálneho prokurátora SR zamietol. Prokuratúra žiadala rozpustiť stranu ešte v máji 2017, keď argumentovala jej politickým programom a cieľmi. Zástupcovia strany Mariana Kotlebu argumentovali tým, že prokuratúra podala návrh na politickú objednávku, pričom ide o šikanu. Súd pri vyhlásení rozsudku konštatoval, že politická strana neohrozuje demokratickú spoločnosť bezprostredne odvolávajúc sa na judikatúry vyšších súdov, že k rozpusteniu treba pristúpiť iba v krajných prípadoch. Senát tiež uviedol, že žalujúca strana neuviedla konkrétne prípady, v ktorých porušuje Kotlebova strana Ústavu SR či inú legislatívu.