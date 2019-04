Patrick ostal ako obarený: Na jeho účet si niekto objednal jedlo v McDonald’s za mastnú sumu

Neznámy zlodej si v Montreale na cudzí účet objednal jedlo v reštaurácii McDonald’s za viac ako 2000 kanadských dolárov (takmer 1300 eur).

Podarilo sa mu to prostredníctvom mobilnej aplikácie. Nabúral sa totiž do účtu jedného zo zákazníkov, ktorý do aplikácie zadal údaje o svojej platobnej karte, informovala kanadská verejnoprávna stanica CBC "Niekomu sa asi podarilo dostať sa do môjho účtu a prístupové údaje potom zdieľal so svojimi priateľmi, ktorí sa pustili s vervou do jedla," povedal CBC Patrick O'Rourke, ktorý o peniaze prišiel.

Podvodníci si medzi 12. a 18. aprílom objednali cez aplikáciu viac ako 100 jedál. Upozornenie o objednávkach chodili mužovi do osobitnej zložky v jeho e-mailovej schránke, ktorú kontroluje iba zriedka. Dlho si ich preto nevšimol.

Podľa CBC nejde o ojedinelý incident, niekoľko ľudí v Montreale už v minulosti zdieľalo na sociálnych sieťach alebo v médiách podobnú skúsenosť.

Zatiaľ nie je známe, ako zlodej získal k účtu prístup. Podľa Patricka však nevenuje McDonald’s zabezpečeniu programu dostatočnú pozornosť. Spoločnosť tiež odmietla jeho žiadosť o vrátenie peňazí. Tie mu nakoniec dala až jeho banka. Predajca hamburgerov však tvrdí, že aplikácia je zabezpečená uspokojivo. Používatelia vraj majú používať dostatočne silné heslá a v prípade podozrivých transakcií ihneď kontaktovať svoju banku.