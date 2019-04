Bizarné priznanie cyklistu Valverdeho: Na Valónskom šípe som prehltol včelu!

Alejandro Valverde patrí k cyklistickým stáliciam. Na známom preteku Valónsky šíp sa mu však prihodila bizarná situácia. Počas pretekov prehltol včelu!

Valverdemu sa na tradičnom preteku príliš nedarilo. Tesne zaostal za prvou desiatkou a v konečnom hodnotení mu patrilo 11. miesto. Hŕstke novinárov sa zveril s nepríjemnou skúsenosťou. Približne 50 kilometrov pred koncom mu do úst vletela včela!

"Pravdepodobne vyšla von, ale uštipla ma sem," zdôveril sa Valverde reportérom. Pretekár sa nechcel vyhovárať, no dodal, že je rád, že nie je alergický, lebo by to mohlo spôsobiť oveľa väčšie problémy.

"Nechcem sa vyhovárať, ale možno to na môj výkon mohlo mať vplyv," uzavrel bizarnú príhodu španielsky cyklista.