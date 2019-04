Peter Sagan s novou medailou: Fenomenálny slovenský cyklista ju pokrstil v Prahe

Slovenský cyklista Peter Sagan v pondelok podvečer v Prahe slávnostne pokrstil pamätnú zlatú medailu z limitovanej kolekcie, ktorá bude pripomínať jeho tri víťazstvá na majstrovstvách sveta v pretekoch jednotlivcov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Dvadsaťdeväťročný Žilinčan je jediným jazdcom histórie svetových šampionátov, ktorý trikrát po sebe triumfoval v kategórii elite. Postupne uspel v roku 2015 v americkom Richmonde, o rok neskôr zvíťazil v katarskej Dauhe a v roku 2017 zavŕšil zlatý hetrik v nórskom Bergene.

"Veľmi ma to teší. Je pre mňa pocta, že mám takúto limitovanú kolekciu medailí. Je to zaujímavé aj pre zberateľov. Je to medaila z 24-karátového zlata, je to na počesť troch víťazstiev na MS, takže to môže mať aj na historickú hodnotu," povedal Peter Sagan, ktorý nevylučuje, že v budúcnosti vznikne aj ďalšia memorabília tohto typu. "Môže to byť aj v prípade siedmeho zisku zeleného dresu na Tour de France, ale myslím si, že možností je viac," uviedol s úsmevom.

Už pred oficiálnym uvedením na trh bol o pamätnú medailu veľký záujem. Z limitovaného počtu sto kusov si už šesťdesiatpäť z nich našlo svojich majiteľov. "Je veľmi ťažké ukotviť nejaký emociálny zážitok do niečoho, čo pretrvá roky. Som rád, že sa podarilo vytvoriť tieto medaily. Dve tretiny z nich si už ľudia z celého sveta zakúpili a vďaka tomu sa budú môcť s Petrom aj stretnúť. Možno to bude v USA, možno v Belgicku, možno niekde inde, uvidíme," dodal Michal Spurný zo spoločnosti Trustworthy Investment Holding SE.