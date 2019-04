Dávid Bondra: Rád by som šiel v šľapajách otca a splnil si ďalší svoj sen

Jeden sen sa už Dávidovi Bondrovi splnil pred rokom, keď sa dostal na MS v hokeji do Dánska. Teraz by si rád zahral aj v Košiciach odkiaľ vykročil do veľkého hokeja jeho slávny otec Peter Bondra.

Dávid Bondra (26) bojuje o svoju aktuálne druhú účasť na MS v hokeji. Tohtoročné majstrovstvá, by mali pre Bondru špeciálnu príchuť. "Vždy, keď hráme s Popradom v Košiciach, spomeniem si, že otec tam začal svoju profikariéru. A či by som si chcel zahrať v Košiciach aj v reprezentačnom drese? Každý Slovák by to chcel. Bol by to ďalší splnený ´dream´ či vlastne sen, keby sa mi to podarilo," povedal Dávid Bondra v rozhovore pre agentúru SITA.

Slovákom zostáva odohrať do začiatku svetového šampionátu už len dva domáce prípravné zápasy a Bondra zatiaľ živí šancu, že si zahrá na MS 2019. V sobotu v Nitre proti Čechom (0:2) bol v útoku spoločne s Patrikom Svitanom a Dávidom Bucom a hoci domáci hokejisti ani raz neskórovali, na ľade ich bolo vidieť.

V rovnakej "popradskej" zostave sa predstavili aj vlani na MS v Dánsku, kde Bondra strelil jeden gól a pridal aj jednu asistenciu. "Minulý rok som to nečakal, že sa dostanem až na majstrovstvá sveta, a tento rok sa tiež snažím na 120%, aby mi to vyšlo. Je to vždy veľká česť reprezentovať Slovensko. Som hrdý na to, že som Slovák," uviedol.