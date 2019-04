Šanca pre 1 000 ľudí bez práce: Ako sa zamestnať v školskej jedálni?

Od septembra budú mať v školách obedy zadarmo po škôlkaroch už aj žiaci základných škôl. Týmto krokom vzniká školským jedálňam potreba nových pracovných síl, ktoré budú tieto obedy pripravovať aj vydávať.

Ministerstvo pripravilo osem a pol milióna eur na to, aby školy mohli ďalších ľudí zamestnať. Nové pracovné miesta môžu pomôcť nájsť si prácu aj ľuďom v obciach s vysokou mierou nezamestnanosti. Ako sa o miesto uchádzať?

Projekt začína v máji. Vtedy sa začne s hľadaním a náborom nových zamestnancov. Predpokladá sa prijatie cca 1 000 uchádzačov, ktorí však na to, aby na nich škola mohla žiadať o dotáciu, musia byť buď evidovaní na úrade práce, alebo čerství absolventi stredných škôl, ktorí by nastupovali do školskej kuchyne ako do prvého zamestnania. „Úrady práce budú, podľa záujmu zamestnávateľov, robiť výberové konania,“ povedala Jana Lukáčová, hovorkyňa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. Reálny výkon práce potom začne v septembri, na začiatku školského roka.

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Úspešným uchádzačom bude vyplatený jednorazový finančný príspevok:

50,00 eur pre evidovaných na úrade práce na vykonanie skúšky na získanie odbornej spôsobilosti, tzv. „Hygienické minimum“

10,00 eur pre evidovaných na úrade práce na vydanie zdravotného osvedčenia (potravinársky preukaz)

príspevok zamestnávateľovi, pre rok 2019 najviac vo výške 93,54 eur, pre jedného zamestnanca na úhradu nevyhnutných nákladov spojených so zamestnávaním:

pracovný odev, pracovná obuv, úrazové poistenie, iné, podľa potreby zamestnávateľa

Nástupný plat

kuchárka/kuchárka - 843,64 €

pomocná sila - 703,04 €

Podpora školiteľa

Program počíta s tým, že nového zamestnanca bude potrebné zaškoliť na konkrétnom pracovisku. Zamestnancovi kuchyne, ktorý bude zaúčať/mentorovať nového pracovníka, patrí jednorázový finančný príspevok vo výške 87,88 eura za mesiac mentoringu.

Podpora len rok

Školy dostanú peniaze najviac na 10 mesiacov, čiže jeden školský rok. Po uplynutí tejto lehoty nebudú povinné pracovné miesto udržať.