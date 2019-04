Na koľajniciach v Bratislave zahynuli v jeden deň traja ľudia: Vlak smrti vzal Dominike lásku aj brata

Čo sa musí stať, aby prestali hazardovať? Hlavným mestom minulý týždeň otriaslo hneď niekoľko tragédií, pri ktorých nezmyselne vyhasli ľudské životy.

Dnes majú pohreb dvaja mladí východniari, ktorí pracovali v bratislavskej stavebnej firme. Patrik Antoš († 26) zo Stropkova a Dávid Baník († 19) z Vyšnej Olšavy sa v osudný deň vrátili na ubytovňu po veľkonočných sviatkoch a ponáhľali sa ešte do potravín. Tam sa však už nedostali, lebo skončili pod vlakom. Ani nie o 24 hodín zrazil vlak neďaleko odtiaľ staršiu pani, ktorá cez koľajnice prechádzala so psom.

Patrik bol otcom Tobiáška (2) a vychovával ho spolu s Dominikou, ktorá je sestrou Dávida. Mladí muži si nevedeli nájsť na východe prácu a rozhodli sa, že sa zamestnajú v Bratislave na stavbe. Rodinka potrebovala peniaze a Dávidovi sa tiež zišli. Keď bol Patrik doma, venoval sa synčekovi, ktorý je jeho vernou kópiou a občas si zahral s kamarátmi futbal. Dávid bol veselý chlapec so zmyslom pre humor z početnejšej rodiny.

V osudný deň muži nerešpektovali svetelnú signalizáciu a spustené závory, preliezli nákladný vlak, ktorý im stál v ceste a na druhej strane skočili do dráhy idúcemu osobnému vlaku, ktorého rušňovodič síce trúbil, použil rýchlobrzdu, no zvrátiť drámu sa mu nepodarilo. Patrik s Dávidom podľahli na mieste devastačným zraneniam.

Ľudia z Kopčianskej ulice chlapcov poznali hlavne preto, lebo sa stretávali na kofole v miestnom pohostinstve. Podľa nich boli priateľskí a vnímali ich ako dvoch bratov, lebo všade chodili spolu. Samozrejme, vedeli sa aj zabaviť a nepohrdli ani pivom či niečím tvrdším, no vždy to bolo v rámci normy. Recepčná na ubytovni, kde bývali, bola tiež zhrozená. „Ráno odišli, večer prišli a nerobili žiadne problémy, nikdy som ich nevidela opitých. Možno sa aj zabávali, ale to mladí ľudia robia. Neboli tu veľmi dlho a vždy, keď mali voľno, utekali na východ,“ skonštatovala smutne.

Otrasená zostala aj pani Milka (44), ktorá práve v čase tragédie sedela aj s priateľmi v miestnom pohostinstve a bola na mieste, keď sa tragédia stala. „Je to hrozné, nemôžem tomu uveriť. Viete, koľkí takto hazardujú? Aj včera prebiehali cez priechod traja, keď boli spustené závory a ešte sa smiali, keď vlak trúbil,“ povzdychla si Milka.

O to viac zostala v šoku, keď na druhý deň neďaleko od tohto miesta vlak zrazil jej susedu. „Bola staršia, mala dve deti a spoločnosť jej robil psík, lebo bývala sama. Mala tam niekde záhradu, ale prečo si nedala pozor, nechápem. Veď bola opatrná,“ nešťastne skonštatovala Milka. Keďže všetky tri obete poznala, rozhodla sa na tragickom mieste zapáliť sviečku všetkým trom.

Dominikina srdcervúca rozlúčka na facebooku

„Dotĺkli srdiečka, prestali biť. Zavreli sa oči vaše, nemôžeme bez vás byť. Osud je krutý, nevráti, čo vzal. Zostali spomienky, v srdci žiaľ. Už niet návratu a ani nádeje, len cestička k hrobu nás k vám zavedie. Kytičku kvetov na hrob vám môžem dať, spokojný spánok vám priať a s úctou spomínať. Dňa 24. 4. 2019 nás navždy opustili môj milovaný priateľ Patrik s najlepším mojím bračekom Dávidom. Odpočívajte v pokoji, posielame vám s Tobiáškom pusu do nebíčka.“