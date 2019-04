Nemanželský syn Arnolda Schwarzeneggera mal promócie: Podporiť ho prišiel aj slávny ocko

Arnold Schwarzenegger (71) sa zúčastnil na promóciách svojho najmladšieho syna.

Podľa Ladbible má Arnold svojho syna Josepha Baenu so svojou milenkou a chyžnou Mildred Baenou.

Filmová hviezda je na svojho syna, ktorý získal diplom zo štúdia podnikania na škole Pepperdine University v Los Angeles, hrdá.

Na svojom Twitteri napísal: "Blahoželáme Josephovi. Štyri roky roky tvrdej práce a dnes je tvoj veľký deň. Som taký hrdý. Ľúbim ťa!" Joseph na svojom instagramovom účte zase napísal, že je naozaj vďačný, že mohol absolvovať štúdium.

Arnold zatĺkal svoju aféru celú dekádu a keď sa to jeho manželka Maria Shriver dozvedela, rozišli sa. Herec sa neskôr ospravedlnil za to, čo sa stalo a čo svojej žene spôsobil. Vyjadril sa, že pre jeho najmladšie dieťa je situácia veľmi ťažká, ale zvláda to. Arnold má okrem Josepha ešte ďalšie štyri deti.