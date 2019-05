Historik prezradil pravdu o smrti Štefánika: Dal ho zostreliť Beneš?

S tragickou smrťou generála Štefánika sa spájajú mnohé konšpirácie. Je možné, že bol naozaj zostrelený?

Ako znášal, že na sklonku 1. svetovej vojny dostal iba miesto ministra vojny? Opýtali sme sa historika Petra Chorváta z Vojenského historického ústavu.

Je pravda, že bez Štefánikových légií by iba ťažko vznikla ČSR?

Štefánik vedel, že ak budeme mať vlastné vojsko, tak nás aj dohodové mocnosti budú brať a rešpektovať úplne inak. Vedel, že zadarmo nedostaneme nič a vznik vojska sa ukázal ako rozhodujúci krok.

Vie sa, že Štefánik a Beneš mali medzi sebou nezhody. Beneš sa vymenoval za ministra zahraničia a vnútra a Štefánikovi sa ušiel iba post ministra vojny, ktorá sa končila... Hneval sa?

Nie je to celkom pravda. Po skončení 1. svetovej vojny prebiehali po celej Európe početné regionálne konflikty, čiže vojnový stav stále trval. V máji 1919 maďarská červená armáda prekročila hranice Slovenska a zatlačila československé jednotky na strednom Slovensku až k Banskej Bystrici, na východnom Slovensku obsadili Bardejov...

Bola to jediná vojna, ktorú ČSR kedy viedla. Každopádne vojnový konflikt prebiehal aj naďalej a ak by Štefánik žil, určite by v ňom zohral kľúčovú úlohu. Nemôžeme sa na to pozerať súčasnou optikou krivdy...

Ja si myslím, že áno. Veď aj sám povedal, že jeho sny sa naplnili a mohol by už aj zomrieť. Isté však je, že ČSR sa formovala takpovediac na kolene, do veľkej miery to bolo obdobie improvizácie. Bol prvým a posledným ministrom vojny, ja v tom vidím istú satisfakciu.

Okrem toho bol aj prvým generálom v ČSR vojsku, aj keď to bola iba hodnosť brigádneho generála a udelila sa mu nie z vojenských, ale z politických dôvodov. Ako vojak - letec bol poručíkom a hodnosť generála dostal s dočasnou platnosťou v roku 1918 na obdobie misie v Rusku. Ako by sa republika vyvíjala, keby nezahynul, nevieme... Môžeme iba teoretizovať.

Čo si myslíte o konšpiráciách, že jeho smrť nebola tragická náhoda, ale že ho zostrelili?

Je to absurdné. Takéto fámy a mestské povesti sa šíria veľmi rýchlo. To, že mal konflikt s Benešom, ešte neznamená, že by mu Beneš usiloval o život. Neexistuje ani jeden relevantný dokument, ktorý by dokazoval, že Štefánika dal o život pripraviť Beneš. Nikto z ľudí, čo to tvrdili, nepriniesol žiaden dôkaz či vierohodné svedectvo, ktoré by tomu nasvedčovalo.

Akým generálom bol M. R. Štefánik?

Poctivým, pracovitým a zapáleným. Keď prišiel pozrieť Slovákov v légiách na Sibíri, konštatoval: Myslel som si, že už máte aspoň dva pluky a vy ste zatiaľ nič neurobili. Sám dokázal zastať obrovské množstvo práce a od podriadených očakával to isté. Chcel, aby boli pre vec zapálení rovnako ako on.

Prezraďte nám niečo, čo o národnom hrdinovi netušíme.

Miloval čiernu kávu s cukrom. Je zaznamenané, opísal to plukovník a neskôr generál Šnejdárek, že ak pri stretnutiach vo Francúzsku počas 1. svetovej vojny, keď bolo cukru málo, dostal nesladenú kávu, nervózne sa vrtel na stoličke. Našťastie mal plukovník Šnejdárek kamarátov pri Americkej jazde, ktorí nejaký ten cukor navyše mali a radi mu ho dali.