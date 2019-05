Praneter o záhadnom úmrtí Štefánika: Rodina nikdy nevidela originálne protokoly o havárii

Je jedinou žijúcou príbuznou slávneho generála po priamej línii. Nikto z generálových súrodencov okrem jej starého otca Ladislava totiž nemal syna.

Tamara Dudášová (72) už roky bojuje, aby sa jej prastrýkovi dostala taká pocta, aká mu náleží. Svojmu otcovi sľúbila, že bude chrániť meno Štefánik, no niekedy je z nekonečného boja proti rôznym nepravdám unavená. „Ak o ňom nechcete písať pravdu, ale iba senzácie, radšej o ňom nepíšte vôbec,“ upozorňuje často novinárov a spisovateľov.

Nepáči sa jej, keď povie, že ho na Slovensku v jeho dobe nikto nepoznal. „No, samozrejme, veď pôsobil v zahraničí. Ľudia si však iba málo uvedomujú, že vďaka svojim zahraničným stykom vydláždil Masarykovi a Benešovi cestu k popredným politickým osobnostiam,“ pripomína a pokračuje. „Telom aj dušou bol vždy Slovákom a zostal ním do smrti.“

Po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi zostalo mnoho dlhov, s ktorými sa museli vyrovnať pozostalí. Na rodinu sa dokonca obrátili exekútori. „Nikto si neuvedomuje, že Štefánik mal veľa dlhov, ktoré si napožičiaval na rôzne expedície, drahé astronomické prístroje a podobne. Nikto nečakal, že tak náhle zomrie a po jeho smrti sa veritelia vrhli na môjho starého otca a ostatných Štefánikových bratov. Trvalo 42 mesiacov, kým všetko vyplatili a dali do poriadku. Pozostalosť boli nútení odpredať a sami sa pritom veľmi zadĺžili. Nezostalo im nič.“

Komunizmus Štefánika neoslavoval, naopak, jeho pripomienka nebola vítaná.Nesmelo sa o ňom hovoriť, brojil proti komunistom, keď upozorňoval na problémy v boľševickom Rusku po roku 1917. Nežiaduca bola ja naša rodina. Boli to ťažké časy. Môj otec bol hrdý na svoje meno, nevstúpil do komunistickej strany, a tak mohol iba jazdiť so sanitkou,“ spomína Dudášová.

Štefánik podľa pranetere nemá v dejinách ani dnes miesto, aké by mu patrilo. „Deti sa na dejepise o ňom učia úplne povrchne a štátni predstavitelia si naňho spomenú iba počas výročí. Môj dojem je, že Slováci ho v srdci nemajú,“ hovorí so smútkom v hlase. Trápia aj rôzne fámy okolo milostného života jej predka. „Hovoria, že mal toľko mileniek... Rozprávala som sa o tom so svojím otcom aj starým otcom a v živote toľko žien, čo mu pripisujú, nemal. A na druhej strane, aj keby mal, čo je koho do toho?“

A čo hovorí na špekulácie ohľadom úmrtia Štefánika? Medzi ľuďmi sa povrávalo, že ho zostrelili... „Iba ma to rozčuľuje. Naša rodina nikdy nevidela originálne protokoly o havárii ani úmrtí. Mne sa pred rokmi podarilo v českých archívoch dopátrať iba ku kópii úmrtného protokolu,“ hovorí pani Dudášová. Čo sa v správe od lekára, ktorý vykonal obhliadku tiel nachádza však prezradiť zatiaľ nechce…