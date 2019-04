Česká hviezda sa poriadne zapotila: Mal som toho plné zuby

V piatok v Trenčíne hrali českí hokejisti proti Slovákom ešte bez Jakuba Voráčka, ale v sobotu už na nitrianskom ľade s kapitánskym "céčkom" na hrudi pomohol svojmu tímu k víťazstvu 2:0.

Útočná hviezda Philadelphie Flyers sa po dlhšej zápasovej pauze vôbec necítila dobre, "Bolo to náročné, zapotil som sa. Nebudem klamať, mal som toho miestami plné zuby. Bolo mi na ľade horúco, párkrát som sa až varil," vravel Voráček v rozhovore na špecializovanom webe hokej.cz.

Voráček nebodoval, hoci ukázal pár nebezpečných ofenzívnych ťahov až pred brankára Mareka Čiliaka. "Najmä sme sa sústredili na pozornú obranu. Náš útok hral dobre dozadu a súpera sme takmer k ničomu nepustilVo dvoch zápasoch sme dostali len jeden gól, čo je veľmi dobré. Musíme však zapracovať na presilovkách," zhodnotil Voráček.

Dvadsaťdeväťročný krídelník s neodmysliteľnou zapustenou bradou v hrdzavej farbe reprezentoval svoju krajinu na 11 vrcholných podujatiach, na Slovensku to bude jeho šiesty svetový šampionát medzi dospelými. V zbierke má zlato z roku 2010 v Nemecku, o rok neskôr bol členom českého mužstva, ktoré bralo bronz na svetovom šampionáte v Bratislave a Košiciach. V rokoch 2015 a 2017 bol dokonca kapitán národného tímu s levom na prsiach. Aj teraz sa predpokladá, že si udrží kapitánske "C" až do bojov na MS.

"Neprežívam to mimoriadne, že som kapitán. Veľa o tom nepremýšľam. A ešte to nie je ani definitívne, že ním budem aj počas MS. Snažím sa len pomôcť tímu. Či sa cítim dobre v pozícii lídra? Opýtajte sa ma po štvrťfinále," usmial sa Voráček a k ambícii českého tímu na svetovom šampionáte na Slovensku dodal: "Čo sa týka atmosféry, bude to podobné ako u nás doma. Spomínam si na to, že MS 2011 boli úžasné. Chceme na Slovensku opäť uhrať medailu. Musíme však zlepšiť všetky aspekty svojej hry. Ešte máme 14 dní času v príprave. aby sa nám to podarilo."