Prekvapivé Ramsayho slová po prehre: Nečakaná pochvala našich hokejistov

Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali aj v druhom prípravnom zápase s Českom v rámci série Euro Hockey Challenge. Po piatkovej prehre 1:3 v Trenčíne nestačili na súpera ani v sobotu v Nitre, podľahli mu 0:2.

Pre zverencov trénera Craiga Ramsaya to bola piata prehra v záverečnej príprave na MS, z toho tretia na domácej pôde. Slovenskí hokejisti prehrali predtým so Švédskom v Topoľčanoch 0:4 a v Nemecku s domácim výberom 1:2 a 1:3. Triumfovali v dvoch stretnutiach v Rakúsku 5:1 a 2:1 po nájazdoch.

Záverečné dva zápasy pred štartom domácich MS odohrajú Slováci 4. mája v Poprade proti Veľkej Británii a 7. mája v Michalovciach proti Nórsku.

Hlasy po zápase /zdroj: RTVS/:

Craig Ramsay, tréner SR: "Česi dali v prvej tretine dva góly, čo určilo vývoj zápasu. Nepremenili sme naše šance, ale z hľadiska herného systému sme odviedli výbornú robotu a s tým som spokojný. Musíme sa ešte viac tlačiť do dorážiek a znepríjemniť to súperovmu brankárovi. V presilovkách si stále vylepšujeme pozície, potrebujeme niekoho, kto bude stáť pred bránkou. Vyzdvihol by som hru Lantošiho, ktorý odviedol veľmi dobrú prácu, a takisto výkony hráčov v oslabeniach."

Samuel Buček, útočník SR: "Česi majú dobrého brankára, bohužiaľ, my sme nepremenili naše šance, chýbala nám chladnokrvnosť pri zakončení. Vypracovali sme si niekoľko príležitostí, ale tie sme nedokázali využiť. Vidno, že formácie sa ešte len zohrávajú. Cez to všetko sme odohrali veľmi dobrý zápas. Škoda prvej tretiny, ak by sme v nej neinkasovali, mohol to byť iný zápas."