Muž zabudol kúpiť kuracie stehná, manželku to rozzúrilo do nepríčetnosti: Drsná smrť!

Žena z Číny prebodla svojho muža.

Podľa britského denníka Daily Mail to urobila po tom, čo domov zabudol priniesť kuracie stehná. Párik sa dostal do veľkej hádky vo svojom byte v Lujiang, provincii Anhui 13. apríla po tom, čo manžel prišiel domov s prázdnymi rukami. Žena potom zobrala z kuchyne nôž na ovocie a prebodla svojho manžela, ktorý zomrel.

Príbuzní obete, ktorú nazvali Wu Shouchun, povedali, že žena, prezývaná Luo, sa po svadbe stala veľmi náladová. "Udrela by ho a on by jej to nikdy nevrátil naspäť," povedal bratranec Wu. Susedia taktiež potvrdili, že hádky medzi manželmi boli každodenné. Matka obete povedala, že jej syn pripravoval pracovnú večeru, keď ho jeho nevlastná dcéra požiadala o kuracie stehná.

Wu na to však zabudol a jeho žena ho bodla kuchynským nožom. Jeho matka bola v tom čase v kúpeľni a počula len krik svojej vnučky. Keď vyšla von, videla svojho syna, ako leží v kaluži krvi. Ihneď zavolala záchranku. V nemocnici ho vyhlásili za mŕtveho. Vyšetrenia stále prebiehajú.