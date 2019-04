Chára prišiel o elitného spoluhráča: Bude jeho strata znamenať vypadnutie Bostonu?

Boje v play off NHL sa nezaobídu bez obety. Boston Bruins narazil v druhom kole na sebavedomý Columbus, ktorý nešetrí tvrdými hitmi. Jeden z nich zasiahol aj Dávida Krejčího.

Český center David Krejčí utrpel v prvom súboji druhého kola play off NHL proti Columbusu Blue Jackets bližšie nešpecifikované zranenie. Po jednom z tvrdých súbojov sa ťažšie zviechal z ľadu. Autorom hitu bol Riley Nash, ktorý pôsobil posledné dva roky v Bostone ako Krječího spoluhráč.

Here’s the hit that left David Krejci injured pic.twitter.com/WCmepxFgRa — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) 26. apríla 2019

Otras mozgu sa zatiaľ nepotvrdil, no ako sa vyjadrila kabína Bostonu, Krejčí je stále pozorovaný a jeho stav sa bude vyhodnocovať. Pre Bruins môže byť strata naozaj citeľná, keďže Krejčí je stabilným členom druhého útoku a v prvom kole proti Torontu zaznamenal 5 bodov.

Ak by Boston nepostúpil cez Columbus, určitel by šlo aj o stratu pre české národné hokejové mužstvo, ktoré by Krejčí mohol posilniť.