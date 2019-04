Pellegrini prehovoril pred návštevou Bieleho domu: Pri voľbe, kto s ním poletí do USA bol nekompromisný

Slovenskej vláde šéfuje už vyše roka. Peter Pellegrini (43) sa do kresla premiéra dostal za dramatických okolností po vražde novinára a jeho snúbenice. V súčasnosti zo Smeru čoraz častejšie prenikajú informácie o blížiacom sa zápase o post lídra strany.

Na jej čele od vzniku neohrozene stál Robert Fico (54), ktorý sa však po masívnych protestoch prepadol aj v obľúbenosti slovenských politikov. V rozhovore pre Nový Čas Pellegrini opisuje aj to, či plánuje vnútrostranícky súboj o kreslo šéfa Smeru.

V piatok sa stretnete s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Aké máte pocity pred schôdzkou?

Je to veľká výzva. Do Bieleho domu sa nechodí len tak. Na jednej strane sa veľmi teším, že sa nám dostalo takejto cti, a na druhej strane, ako pred každým stretnutím, mám, prirodzený rešpekt, lebo idem reprezentovať krajinu a vždy sa na to snažím zodpovedne pripraviť.

Kto s vami pôjde do USA?

Mám úzky zoznam ľudí. Na takúto významnú cestu je prirodzené, že so sebou zoberiem ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, pôjde so mnou bývalý veľvyslanec USA a môj poradca pre medzinárodné otázky Peter Kmec a potom moji kolegovia z kancelárie a médiá.

Niekto iný zo strany Smer s vami nejde? Pred piatimi rokmi bol s Robertom Ficom u Obamu napríklad Kaliňák.

Nie, nepôjde so mnou nikto. V lietadle budú sedieť len tí, ktorí tam pri takejto ceste sedieť majú.