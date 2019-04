Keď v dedinke na Gemeri nastane jar, zmení sa na raj na zemi: Uvidíte fotky, rozplyniete sa!

Nádherná scenéria! Vitajte v čerešňovom raji, ako hovoria bohom zabudnutej obci na hornom konci Gemera.

V Brdárke (okr. Rožňava), ovocinárskom kráľovstve, sú pyšní na sad, ktorý práve teraz zakvitol do biela. V obci síce žije len 59 ľudí, no rastie tu až do 4 000 stromov rôznych druhov čerešní. Fotogaléria 11 fotiek v galérii

V dedine na Gemeri rastú ušľachtilé odrody a tzv. vtáčnice, ktoré privliekli vtáky. Pred dvoma rokmi však dedinu postihlo nešťastie - mráz okolo Veľkej noci zničil všetku úrodu. Práve teraz už však tisícky stromov kvitnú a koncom júna plody dozrejú. Obrať ich však pri takom malom počte obyvateľov bude chcieť veľa roboty!

„Medzi vojnami v Brdárke žilo až 250 obyvateľov. Ešte predtým tu začalo prekvitať ovocinárstvo. Neboli to len čerešne, ale aj jablká, hrušky, slivky a orechy,“ vysvetlil starosta Jaroslav Hric Jančo. Pripomenul, že väčšinou sa vyrábali len produkty pre vlastnú potrebu, ale čerešne vozili aj na predaj - na Horehronie, dolný Spiš a Zamagurie.

Otvoriť galériu Zdroj: anc

„Z čerešní, ktoré sa často zo stromov len striasali, sa ešte aj dnes robia kompóty, lekvár, zriedkavo aj pálenka, no často skončia i v koláčoch,“ prezradil starosta.

Kedysi kilo stálo 12 korún (zhruba 40 centov), no dnes čerešne stoja aj 3 - 4 eurá! A ako chutia? „Veľmi dobre, ale najviac tie čerešne, ktoré si človek sám oberie. Predtým sa však musí najesť, aby ho to nelákalo a sústredil sa len na zber,“ dodal prvý muž Brdárky, ktorý na jej čele stojí už 27 rokov.