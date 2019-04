Starostka z Kysúc má srdce na správnom mieste: Nezištným gestom dojala včelárov

Gesto, aké sa len tak nevidí. Starostka malej dediny na Kysuciach Alena Dudeková (33) je vo funkcii krátko, no už sa jej podarilo získať si miestnych včelárov.

Vzdala sa totiž časti platu, aby mohli včelári kúpiť úľ a z rozpočtu obce ešte vyčlenila dotáciu na prístrešok vo včelíne. Starostka Alena Dudeková (33) je nielen mladá a krásna, ale miluje prírodu viac ako seba. Vzdala sa peňazí z platu starostky Poviny (okres Kysucké nové Mesto), aby mohla peniaze darovať miestnemu včelárskemu zväzu na kúpu figurálneho úľa. „Nie je to vysoká suma, no chcela som prispieť. Včely sú moja srdcovka ešte z čias poslancovania,“ hovorí . Okrem časti svojho platu, ktorej sa vzdala, podporila spolu z obecného rozpočtu postavenie prístreška vo včelínci.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Miznú včely aj lipy, vysychajú maliny. Z roka na rok je to horšie. Nás včelárov gesto starostky dojalo. Ja som zostal úplne v šoku, keď prišla s obálkou. Som zvyknutý za včely žobrať, nie prijímať dary,“ priznáva predseda miestneho zväzu včelárov Miloš Belan. Pripomína, že z každej včely zostane včelárovi len jedna desatina úžitku, zvyšok pracuje včela pre všeobecné dobro. „Spustili sme iniciatívu, aby sa včela stala chráneným živočíchom, pretože takto to ďalej ísť nemôže. Keď vyhynú včely, aj budúcnosť ľudstva je ohrozená,“ pripomína Bellan. Dedina, ktorá žije včelami, organizuje v lete vždy v prvú augustovú nedeľu aj Medzinárodnú včelársku nedeľu, na ktorú vždy prídu aj Poliaci a Česi. Okrem včelích slávností, na ktorých včelárov a včely požehnáva kaplán Marek Mucha, starostka aj včely fotí a píše o nich do novoznikajúcej publikácie.

Včelia starostka Alena Dudeková

Otvoriť galériu So starostkou je na fotke predseda miestneho zväzu včelárov Miloš Belan Zdroj: roj

dotácia zo svojej mzdy na včely: 390 €

dotácia z rozpočtu obce na včelín: 500 €

počet obyvateľov obce: 1158

počet včelárov v Žilinskom kraji: 2200

počet včelstiev v Žilinskom kraji: 22 000