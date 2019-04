Sexi cestovateľka si v honbe za super fotkou poriadne zavarila: Jej čin pobúril stovky ľudí

V dnešnej dobe sú ľudia pre dokonalú fotku z dovolenky urobiť naozaj čokoľvek. Mladá austrálska modelka z Instagramu však svojimi zábermi vyvolala presne opačné reakcie, ako chcela.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii Cestovateľka Cleo Codrington, ktorá spolu s priateľom práve križuje Nový Zéland, pár fotkami z výletu poštvala proti sebe poriadnu masu miestnych. "Milujem takéto klenoty, nikde naokolo žiadni ľudia, žiadne odpadky, iba príroda a my dvaja," napísala k fotografii. Jej sledovatelia si však všimli, že na záberoch niečo nehrá. Podľa portálu News jej to dali poriadne vyžrať. "Mohla by si rešpektovať zákony a tradície krajín, v ktorých si," hromžil jeden z jej fanúšikov.

Narážal tým na fakt, že miesta, v ktorých sa sporo odetá kráska kúpala, veľmi pripomínali posvätné jazierka, ktoré po celé generácie nebolo možné navštíviť bez povolenia. To však nie je všetko. V roku 2016 totiž miestne úrady kúpanie v jazernom systéme Waihou Blue Springs zakázali, práve kvôli nadmernému počtu turistov, ktorí svojou prítomnosťou poškodzovali miestny vzácny ekosystém.

"Naschvál som na nete neoznačila miesto, ktoré som navštívila," začala Cleo v statuse na svoju obranu. "Som veľkou ochrankyňou prírody a nechcela som, aby niečo také nádherné okupovali stovky turistov. Keby som to urobila, všetko by sa mohlo pokaziť." Podľa jej slov vôbec nefotila spomínané jazerá, ale riečny systém v inej časti krajiny. "Pred tým, ako sme sa tam namočili, sme sa miestnych pýtali, či sa môžme okúpať. Povolili to," dodala na záver.