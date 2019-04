Párik zverejnil fotografiu z Bali, ľudia sú zhrození: Ako ste niečo také mohli urobiť?!

Cestovateľskí blogeri reagovali na fotografiu, ktorá medzi ich fanúšikmi spôsobila veľký rozruch.

33-ročná Kelly Castille a 32-ročný Kody Workman zdieľali na svojom Instagrame (na ktorom ich sleduje 80-tisíc ľudí) zábery z Bali. Jedna z ich posledných fotiek vyvolala podľa Ladbible vlnu kritiky.

Kelly visí z "nekonečného" bazéna, kým Kody je v ňom a drží ju za ruky. Popis na fotografii varuje ľudí, aby pózu nenapodobňovali, no okrem toho tam párik písal aj o tom, aby ľudia vedeli rozoznať svoju silu a boli si istí, že to, čo robia, je naozaj správne. "Všetci by sme mali vedieť, že nie všetko má byť opakované."

Napriek slovám o varovaniach sa na párik spustila vlna kritiky za to, že ich mnohí sledovatelia budú chcieť napodobniť. Podľa niektorých komentárov dávajú naozaj zlý príklad. "Jedna z najhlúpejších vecí, ktorú som dnes videl. Predstavte si, že by spadla, len kvôli chvíľke slávy na internete." Ďalší komentujúci napísal: "Aká smiešna a hlúpa fotka." Mnohí sa pýtali aj to, či im Instagram stojí za možnú smrť.

Napriek tomu párik tvrdí, že všetko bolo úplne bezpečné. Podľa Kodyho to bol nápad Kelly s tým, že obaja vedia, čoho sú ich telá schopné. "Sme v dobrej kondícii, poznáme naše telá a aj naše hranice. Dôverujeme si."