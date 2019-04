Vráti sa Weiss do reprezentácie? Hapal je otvorený rokovaniam, pre Škrtela chce rozlúčku

Dlhoročný kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie a pilier zadných radov Martin Škrtel by si mohol ešte raz obliecť dres národného mužstva.

Skúsený 34-ročný stopér sa vo februári rozhodol ukončiť reprezentačnú kapitolu, no kouč tímu SR Pavel Hapal by mu rád doprial oficiálnu zápasovú rozlúčku. Tá by sa podľa slov 49-ročného rodáka z Kroměříža mala uskutočniť v niektorom z prípravných zápasov.

"Hľadáme priestor, že by sa v niektorom prípravnom stretnutí mohol rozlúčiť. Nie z tribúny, ale z ihriska, takže verím, že k tomu dôjde. Musíme zvážiť, v ktorom prípravnom zápase to bude," uviedol Hapal pre web sportky.sk. V tohtoročnom programe Slovákov sú naplánované zatiaľ dve prípravné stretnutia. Najskôr nastúpia 7. júna v Trnave proti Jordánsku. Ďalší prípravný duel sa uskutoční v októbri na bratislavskom Tehelnom poli, podľa neoficiálnych informácií podľa Uruguaju.

Hapal sa pristavil aj pri krídelníkovi Vladimírovi Weissovi. Hráč katarského klubu Al-Gharafa po novembrovom dueli Ligy národov 2018/2019 v Prahe s Českom (0:1) vyhlásil, že pod vedením súčasného kormidelníka nebude hrať za národný tím. "Myslím, že reprezentačnú kariéru neukončil, iba ju prerušil. Asi čaká, kým nebude trénerom Hapal a zavolá ho ďalší tréner. Budem sa však snažiť, aby som v tejto funkcii zostal čo najdlhšie. Možno si to Vlado nechá ešte prejsť hlavou a skúsi ma kontaktovať. Som otvorený všetkému, môžeme sa o tom znova pozhovárať. Krok však musí prísť z Vladovej strany. Momentálne to beriem ako uzavretú vec," poznamenal bývalý československý a neskôr aj český reprezentant.