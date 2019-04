Ronaldo napísal zoznam posíl pre trénera: Týchto šesť mien chce mať pri sebe!

Žiaden odchod z Juventusu sa nekoná! Posledné kroky portugalskej hviezdy talianskeho šampióna Cristiana Ronalda (34) to dokazujú.

V rozhovore pre portál corrieredellosport.it vyhlásil, že na 1 000 percent ostáva v Juve a pre trénera Massimiliana Allgeriho (51) spísal zoznam šiestich posíl, ktoré by chcel mať pri sebe.

Ronaldo vie, že titul domáceho šampióna je pre veľkoklub ako Juventus málo. Že taliansky klub ho angažoval najmä preto,aby do svojej zbierky pridal opäť trofej víťaza Ligy majstrov. Opäť po dlhých 23 rokoch! Tento rok to nevyšlo. Plány Juve obrátil na prach Ajax Amsteram, ktorý vyhral štvrťfinálovú odvetu v Turíne 2:1.

„Odchod? V žiadnom prípade. V dohľadnom čase bude hrať futbale vo farbách Juventusu. A to na tisíc percent,“ vyhlásil Cristiano Ronaldo, ktorý z tímu Juve najťažšie prežíval vyradenie od holandských mladíkov. Všetko už prebolelo a päťnásobný držiteľ Zlatej lopty kuje plány na triumf v Lige majstrov pre svojho aktuálneho zamestnávateľa. Tvrdí, že si to žiada posily, a preto dal dohromady šesť mien, s ktorými by vraj vyhrať Ligu majstrov nebude problém. Tu je tých šesť vyvolených: Joao Félix, Isco, Raphaël Varane, Federico Chiesa, Tanguy Ndombele a Kosztas Manolas.

Z nich sa podľa spomínaného portálu zdá byť najpravdepodobnejší príchod Manolasa z AS Rím. Turínsky klub medzi vyhliadnutými futbalistami spomína aj meno Joaa Félixa z Benfiky, v jeho prípade môže byť problémom jeho cena, ktorý prevyšuje dosť výrazne 100 miliónov eur. O tých ďalších bude musieť Juve tvrdo zabojovať a hlboko siahnuť do klubovej kasy.