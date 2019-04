Štát chce prevziať zdravotnícke zariadenie v Bratislave od Penty: Súboj o novú nemocnicu

Geniálny ťah alebo plytvanie verejnými prostriedkami?

Predseda vlády Peter Pellegrini (43) prišiel s nápadom, že namiesto vybudovania novej veľkej štátnej nemocnice v Bratislave odkúpi Slovensko plánované súkromné zariadenie, ktoré stavia Penta v časti Bory v hlavnom meste. Návrh vyvolal rozporuplné reakcie a Nový Čas zisťoval, ako sa na jeho realizáciu pozerajú odborníci. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vybudovať novú bratislavskú nemocncicu má štát v pláne už niekoľko rokov. Ako najpravdepodobnejšie sa doteraz javili dva varianty. Postaviť novú nemocnicu na zelenej lúke, alebo dokončiť 30 rokov nedostavaný skelet nemocnice Rázsochy. Do hry teraz vstúpila nová možnosť.

Premiér Peter Pellegrini by chcel odkúpiť plánovanú nemocnicu na Boroch, ktorú stavia finančná skupina Penta v rámci svojej novej bratislavskej štvrte. Tá by mala fungovať už o dva roky a štát by tak ušetril niekoľko rokov, ktoré by predchádzali vybudovaniu vlastnej nemocnice. Stavba na Rázsochách je navyše stále blokovaná námietkami zo strany neúspešných uchádzačov, a to len pri tendri na búracie práce.

Pellegrini sa so zástupcami Penty stretol v stredu poobede na rokovaní. „Mojím záujmom je brániť záujmy Slovenska a urobiť všetko pre to, aby občania boli spokojní so zdravotnou starostlivosťou,“ povedal Pellegrini. Na stretnutí, kde boli prítomní lekári, odborári aj zástupcovia ministerstva zdravotníctva, štát aj finančná skupina prezentovali svoje predstavy o možnosti odpredaja.

Buď veľká, alebo žiadna

Premiér išiel do rokovaní s tým, že chce, aby v Bratislave stála veľká štátna nemocnica s kompletným personálom a najlepšími odborníkmi. Penta do dialógu so štátom vstúpila s rezervovaným postojom.

„Sme otvorení spolupráci so štátom pri snahe zlepšiť poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti v Bratislave, ale nie vo forme majetkovej spoluúčasti nemocnice na Boroch. Tú chceme dokončiť a prevádzkovať pod hlavičkou Sveta zdravia,“ odkázal hovorca Penty Gabriel Tóth.

Premiér Pellegrini chce ešte raz navrhnúť finančnej skupine odkúpenie budúcej nemocnice na Boroch a ak dostane definitívne nie, tak štát by mal dostavať veľkú nemocnicu Rászochy. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (41) dodala, že do kúpy pôjdu jedine vtedy ak odkúpia celú nemocnicu na Boroch a ešte ju dostavajú. „My sme projektom na Rászochách chceli zabrániť tomu, aby pacient bol zbytočne prevážaný z jednej budovy do druhej, a štát chce postaviť tú, ktorá bude komplexná,“ dodala.

Pomôcť by mal zahraničný poradca

Dušan Zachar, analytik INEKO

Dobré by bolo, keby občania mali možnosť spoznať aj dôvod, prečo (ak vôbec) chce Penta predať svoju nemocnicu. Keďže pri prípadnom obchode nebudú pravdepodobne viacerí záujemcovia o kúpu a viacerí predávajúci, ale len Penta a štát, nebudeme poznať cenu tejto transakcie, ktorú by vygeneroval trh.

Preto by bolo nevyhnutné postupovať pri tomto procese mimoriadne transparentne a predávajúci by mal zverejniť všetky jednotkové náklady a celkové objemy, ktoré by mal posúdiť renomovaný, najlepšie asi zahraničný poradca, ktorý nemá konflikt záujmov.

Chronológia nemocnice Rázsochy

1982 - príprava na výstavbu nemocnice

1985 - bola schválená projektová dokumentácia

1987 - nadobudlo platnosť stavebné povolenie

1992 - zastavenie výstavby kvôli dočasnému prerušeniu financovania

2003 - návrh na odpredanie pozemku; nepredal sa, nebol oň záujem

2008 - obnovenie dostavby nemocnice

2009 - ministerstvo zdravotníctva vykonalo audit a plánovalo nemocnicu dostavať; predbežná cena sa vyčíslila na 480 miliónov eur

2010 - projekt bol zamietnutý ako príliš drahý

2016 - minister zdravotníctva Tomáš Drucker hovoril o rekonštrukcii do roku 2022

2017 - príprava obstarávania na búranie