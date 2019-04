Poprava Kuciaka († 27) a Kušnírovej († 27): Rodiny šokoval list od jedného z obvinených, kto prosí o odpustenie?

Toto nečakali! Rodinám zavraždených Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) prišiel list, v ktorom sa jeden z obvinených snaží ospravedlniť za svoj brutálny čin.

Priznala to mama Zlatica Kušnírová (54), ktorá však tvrdí, že snaha vraha jej dcéry je zbytočná. Identitu autora listu nechce zverejniť, no s políciou už dlhšie spolupracuje obvinený Zoltán Andruskó, ktorý by mal stáť za napísaním listu. Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Listy prišli zvlášť rodičom Kuciaka aj mame Kušnírovej krátko pred Veľkou nocou. „Jeden z vrahov mi z väznice napísal list, prišiel poštou. Bolo to písané rukou. Požiadal o odpustenie. Vraj, keby mohol vrátiť čas, tak to neurobí. Šokovalo ma to. Možno, keby mi zabil psa, dokázala by som odpustiť, ale zabil mi dve deti,“ hovorí Zlatica Kušnírová so slzami v očiach.

Samu ju prekvapilo to, že sa na to spoza mreží odhodlal. „Toto čo má byť? Keby išlo o nejakú haváriu, alebo by sa to stalo nedopatrením, tak by som nad odpustením uvažovala... To sa môže stať každému. Ale tu išlo o úmysel, premyslený, zaplatený... Môže mi kadekto hovoriť, že mám odpustiť, lebo to je kresťanské. Ale keby naše deti aspoň prežili... Pri premyslenej vražde sa to odpustiť nedá,“ zakončila Kušnírová.

Sama nechcela zverejňovať identitu obvineného, ktorý list napísal. „Nechcem to nijakým spôsobom komentovať. Musí byť každému jasné, že zobratie ľudského života sa nedá nijako ospravedlniť,“ povedal advokát Zlatice R. Kvasnica.

Otec zavraždeného novinára Jozef Kuciak sa o liste rozprávať veľmi nechcel. „Ak sa aj v niekom pohlo svedomie a nejaký list s ospravedlnením prišiel od niekoho, nebudeme to teraz zverejňovať. Je to medzi nami a tým človekom,“ konštatuje Kuciak. Zároveň dodáva, že si nie sú ničím istí.

„Nevieme, čo je pravda a čo hra. Sme zvedaví, či sa pred súd postaví objednávateľ. Okrem tých štyroch, čo sú vo väzbe a okrem Kočnera do toho podľa nás je ešte niekto zapletený, ale nepoznáme pravdu a ani nevieme, či sa jej dožijeme teraz alebo o dvadsať rokov. Možno, že príde aj ten čas, keď list zverejníme. Zatiaľ je to ale medzi nami a ním,“ uzavrel Kuciak.

Spolupracujú dvaja

Obe rodiny identitu odosieľateľa taja, no len nedávno sa k vražde po mesiacoch vyšetrovania priznal jeden z obvinených. Pôvodne polícia pracovala s verziou, že v dome vo Veľkej Mači na snúbencov strieľal expolicajt Tomáš Szabó, no vinu na seba teraz zobral bývalý vojak Miroslav Marček.

„Dnes z piatich obvinených spolupracujú a priznávajú sa ku skutku dvaja. Sú tam isté rozpory, ktoré musia byť odstraňované či už rekonštukciou, alebo dopĺňaním znaleckých posudkov, ale to je bežný postup. Obvinený Marček nemá motív klamať. Nepodceňoval by som dve veci - ak má rozumného obhajcu, tak ten klientovi povie, aká je dôkazná situácia a ako to asi vyzerá. Nevylučoval by som ale ani to, že v takýchto páchateľoch sa po nejakej dobe ozve svedomie,“ opisuje advokát Kuciakovcov Daniel Lipšic pre Aktuality.sk.

Okrem Marčeka sa ku skutku priznáva aj Zoltán Andruskó, ktorý mal byť sprostredkovateľom vraždy. Práve ten má stáť aj za napísaním listu Kušnírovej a Kuciakovcom. Jeho advokátka na telefonáty nereagovala. Práve Andruskó však mal označiť za objednávateľa Kočnera, ktorý je v prípade tiež obvinený.

Kto je v prípade obvinený

Zoltán Andruskó - obvinený sprostredkovateľ Otvoriť galériu Autorom listu má byť obvinený Andruskó. Zdroj: anc

Vykonávať mal pokyny, ktoré mu dávala Zsuzsová. Za podiel na vražde dostal odpustenie dlhu vo výške 20 000 € a ďalších 10 000 €. S políciou spolupracuje.

Tomáš Szabó - pôvodne obvinený zo streľby Otvoriť galériu Tomáš Szabó Zdroj: fab

Obvinený je zo streľby, ktorú však odmieta priznať. Za vraždu mal dostať 20 000 €. Predpokladá sa, že ak nestrieľal, bol šoférom, ktorý pomáhal Marčekovi.

Alena Zsuzsová - obvinená objednávateľka Otvoriť galériu Alena Zsuzsová Zdroj: fab, Nový Čas

Zsuzsová mala vraždu na Kuciaka zadať Andruskóovi a odovzdať desaťtisíce eur páchateľom, ktorí si po vykonaní skutku mali vypýtať ďalšie peniaze.

Miroslav Marček - priznal sa, že strieľal Otvoriť galériu Miroslav Marček Zdroj: tasr

Bývalý vojak sa polícii priznal len pred pár týždňami s tým, že strieľal na snúbencov v dome vo Veľkej Mači. Pôvodne ho polícia považovala za šoféra, ktorý doviezol na miesto činu svojho bratranca.

Marián Kočner - obvinený objednávateľ Otvoriť galériu Marián Kočner Zdroj: tasr

Podnikateľ, ktorý mal zadať celú objednávku na vraždu prostredníctvom svojej volavky Zsuzsovej, ktorá pre neho vykonávala aj iné činnosti.

Ide mu o nižšiu trestnú sadzbu

Róbert Bános, advokát

Ak obvinený pomáha pri objasnení trestnej činnosti, ak poskytol potrebnú súčinnosť, kontaktoval pozostalých, ktorým sa ospravedlnil, prípadne prejavil snahu nahradiť škodu, ku skutku sa priznal a svoj čin oľutoval, ide všetko o okolnosti, ktoré majú vplyv na rozhodovanie súdu o treste a, samozrejme, i na použitie nižšej trestnej sadzby v prípade uloženia trestu odňatia slobody.