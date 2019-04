Buček sa chce priučiť od Tatara: Čechom máme čo vracať!

Bitka o konečné fleky už doslova graduje! Hokejová reprezentácia je už vo štvrtej fáze záverečnej prípravy na domáci šampionát a trénerovi Craigovi Ramsaymu do mužstva pribúdajú hviezdy z NHL a aj poslední hráči z Európy.

V utorok sa k tímu pripojil aj talentovaný útočník Nitry Samuel Buček (20), ktorý sa stal najproduktívnejším hráčom play-off slovenskej ligy.

Bučeka už prebolela finálová prehra o slovenský titul s Banskou Bystricou a momentálne sa sústreďuje už na slovenskú reprezentáciu. „Finále je za nami, začína sa niečo nové a veľmi sa teším, že môžem byť tu v národnom tíme s chalanmi. Celú sezónu som tvrdo makal, aby som mohol zabojovať o miesto na svetovom šampionáte. Niektorí hokejisti sa o to snažia celú kariéru, mne sa to podarilo a to mám iba 20 rokov. Vydám zo seba maximum, aby som zabojoval o miestenku,“ vyjadril sa Buček, ktorý verí, že sa v kabíne vytvorí skvelá partia, ktorá môže na domácom turnaji niečo dosiahnuť.

Na otázku, s kým by si chcel zahrať v útoku, odvetil úplne jasno: „Tak s Tomášom Tatarom, ktorý má už niečo v NHL odohrané a určite by som sa od neho mohol veľa priučiť. Keď som mal 16 rokov, tak som v Nitre sledoval Joža Stümpela, teraz môžem v národnom mužstve zase pozorovať Tatara, Pánika a ďalších, čo je skvelé,“ pokračoval Buček, ktorý sa teší na prípravný dvojzápas proti Česku. Najmä sobotňajší na ľade Nitry bude pre neho špecifický. „Budem hrať doma, v Nitre bude určite skvelá atmosféra a veľmi sa na to teším. Rivalita medzi nami a Čechmi bude stále a máme im čo vracať,“ zasmial sa Buček, ktorý prezradil, že jeho najlepší kamarát v mužstve je útočník Marián Studenič.

Čo ešte Slovákov čaká pred MS

26.apríla o 18.00 h Trenčín

Slovensko - Česko

27. apríla o 18.00 h Nitra

Slovensko - Česko

4. mája o 16.00 h Poprad

Slovensko - Veľká Británia

7. mája o 18.00 Michalovce

Slovensko - Nórsko